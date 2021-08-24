Джамала похвасталась фото со своим кумиром: в Украину прилетела звезда Карточного домика

Актриса Робин Райт приняла участие в первом саммите первых леди и джентльменов, инициатором которого выступила Елена Зеленская
Джамала похвасталась фотографией с Робин Райт / Фото: instagram.com/jamalajaaa
Вчера в Киеве состоялся саммит первых леди и джентльменов. В нем приняли участие гости из разных стран, а также некоторые украинские знаменитости.
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Певица Джамала поделилась в Instagram фотографиями с мероприятия и рассказала подписчикам, что очень рада встрече с Робин Райт, так как является ее фанаткой.
На саммите также присутствовала фронтвумен The HARDKISS Юлия Санина.
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А ведущей мероприятия была Маша Ефросинина.
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Семикратная номинантка на премию "Эмми" Робин Райт уже бывала ранее в Украине. В 2019 году она айно посетила украинскую столицу. Она стала одним из участников форума YES, который проходил с 12-го по 14 сентября в Киеве.
Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.
При всем уважении к легендарности Софии Михайловны Ротару, после ее недавнего выступления на "Новой волне" в Сочи – курорте страны-агрессора, я бы не выпускал ее на сцену концерта ко Дню Независимости.