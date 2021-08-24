Джамала похвасталась фото со своим кумиром: в Украину прилетела звезда Карточного домика

Актриса Робин Райт приняла участие в первом саммите первых леди и джентльменов, инициатором которого выступила Елена Зеленская

Джамала похвасталась фотографией с Робин Райт / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Вчера в Киеве состоялся саммит первых леди и джентльменов. В нем приняли участие гости из разных стран, а также некоторые украинские знаменитости.

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Певица Джамала поделилась в Instagram фотографиями с мероприятия и рассказала подписчикам, что очень рада встрече с Робин Райт, так как является ее фанаткой.

Актриса робин Райт и певица Джамала в Киеве / Фото: instagram.com/jamalajaaa

На саммите также присутствовала фронтвумен The HARDKISS Юлия Санина.

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Алина Кочеровская, Джамала и Юлия Санина / Фото: instagram.com/jamalajaaa

А ведущей мероприятия была Маша Ефросинина.

Маша Ефросинина на саммите Елены Зеленской / Фото: instagram.com/stories/the_hardkiss

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Семикратная номинантка на премию "Эмми" Робин Райт уже бывала ранее в Украине. В 2019 году она айно посетила украинскую столицу. Она стала одним из участников форума YES, который проходил с 12-го по 14 сентября в Киеве.