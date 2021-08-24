Звезды
Меню
google news Читайте нас в Google News Изменить язык на: UA logo
🎉 Афиша на 24.08 - куда пойти ⚡ Отставка Виталия Кличко 🇺🇦 День независимости Украины - 2021 💳 Финансовые рекорды мира и Украины

Скандал с Терри Гиллиамом

Легенда Украины

Звезда "Викингов" в Украине

Кондратюк VS Ротару

Одесский кинофест

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Джамала похвасталась фото со своим кумиром: в Украину прилетела звезда Карточного домика

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
24 августа, 09:31
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Актриса Робин Райт приняла участие в первом саммите первых леди и джентльменов, инициатором которого выступила Елена Зеленская
Джамала похвасталась фотографией с Робин Райт
Джамала похвасталась фотографией с Робин Райт / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Вчера в Киеве состоялся саммит первых леди и джентльменов. В нем приняли участие гости из разных стран, а также некоторые украинские знаменитости.

Реклама

Певица Джамала поделилась в Instagram фотографиями с мероприятия и рассказала подписчикам, что очень рада встрече с Робин Райт, так как является ее фанаткой.

Актриса робин Райт и певица Джамала в Киеве / Фото: instagram.com/jamalajaaa

На саммите также присутствовала фронтвумен The HARDKISS Юлия Санина.

Реклама

Алина Кочеровская, Джамала и Юлия Санина / Фото: instagram.com/jamalajaaa

А ведущей мероприятия была Маша Ефросинина.

Маша Ефросинина на саммите Елены Зеленской / Фото: instagram.com/stories/the_hardkiss

Реклама

Семикратная номинантка на премию "Эмми" Робин Райт уже бывала ранее в Украине. В 2019 году она айно посетила украинскую столицу. Она стала одним из участников форума YES, который проходил с 12-го по 14 сентября в Киеве.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все о звездах
Показать больше
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
SHOW MUST GO ON

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Кортни Кокс (Моника из "Друзей") сейчас
Закрытие ОМКФ-2021
Голливудский режиссер назвал Украину Россией
Ого!
Цитата дня

При всем уважении к легендарности Софии Михайловны Ротару, после ее недавнего выступления на "Новой волне" в Сочи – курорте страны-агрессора, я бы не выпускал ее на сцену концерта ко Дню Независимости.

Игорь Кондратюк телеведущий, продюсер
Что еще добавил Кондратюк
Премьера уже в августе
5 новых сериалов
Интересно
Сольник звезды
Jamala
28 августа/20:00
5 концертов августа
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Наши соцсети

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять