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Джамала сказала сыну в его день рождения, что нужно сделать, чтобы Украина победила

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27 марта, 14:58
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Сегодня старшему наследнику певицы Эмиру-Рахману исполнилось четыре года
Джамала трогательно поздравила сына Эмира-Рахмана с днем рождения
Джамала трогательно поздравила сына Эмира-Рахмана с днем рождения / Фото: Instagram: jamalajaaa

После вторжения России в Украину певица Джамала решила вывезти своих сыновей за границу, чтобы защитить их. Артистка рассказывала, какой ей пришлось пройти непростой путь в Румынию.

Сегодня, 27 марта, старшему наследнику Джамалы исполнилось четыре года. Звезда трогательно поздравила Эмира-Рахмана с праздником Instagram и рассказала, как он повзрослел за время войны.

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У меня нет ничего ценнее тебя, твоего брата и вашего отца. Больше всего на свете я хотела бы, чтобы ты не знал, что такое война. Месяц, как ты сильно повзрослел. Потому что в свои почти четыре ты должен проявить большую терпеливость, мудрость и понимание. Я очень благодарю тебя за это, – написала звезда.

Джамала также сообщила, недавно Эмир заболел и сказал, что это все из-за того, что он "скучает по папе".

У нас у всех была своя настоящая жизнь, наполненная мечтами и любимыми привычками. Однако однажды плохие люди решили у нас это все отнять. Но как тебе я и говорила во время нашей долгой поездки, это у нас тобой такая игра и она, к сожалению, еще не закончилась. Ты знаешь, что мы должны сделать, чтобы победить и вернуться домой? Быть стойкими, сильными, терпеливыми. Помогать мне и папе своей любовью и послушанием. Ты мой маленький герой. Как все дети Украины, – добавила певица.

К слову Джамала замужем за экономистом Сеит-Бекиром Сулеймановым. 27 марта 2018 года у супругов родился мальчик Эмир-Рахман, а 19 июня 2020 года – второй сын Селим-Гирай.

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Напомним, в начале марта Джамала выступила на финальном отборе "Евровидение-2022" в Германии. Артистка исполнила песню "1944".

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