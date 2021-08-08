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Джамала снялась в миксованном народном костюме: аудитория не поняла (фото)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
8 августа, 14:44
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Певица приняла участие в проекте, снявшись в образе с сочетанием украинской и крымскотатарской национальной одежды
Джамала снялась в тематическом фотосете
Джамала снялась в тематическом фотосете / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Певица Джамала, которая забыла слова песни прямо на сцене, имеет крымскотатарские корни, потому она так идеально выглядит в аутентичных народных нарядах, как на этих фото. Певица разместила несколько снимков у себя в Instagram-профиле.

Звезда отметила, что костюм на ней – не является крымскотатарским, а лишь смесь стиля с украинским. Джа одели в белое платье с длинными рукавами, дополнив аутфит поясом и многочисленными аксессуарами.

Чтобы посмотреть все фото, свайпайте влево:

Певица рассказала фолловерам о проекте, в котором она принимает участие, но некоторых пользователей сметил костюм артистки.

Джамала поделилась кадрами с новой фотосессии / Фото: instagram.com/stories/jamalajaaa
  • "Нууу не знаю"
  • "Какая красота"
  • "Очень красивая"
  • "Красиво! Мне непонятно только мини, как по мне, это слишком для народного"

Скриншот: instagram.com/stories/jamalajaaa

Скриншот: instagram.com/stories/jamalajaaa

Скриншот: instagram.com/stories/jamalajaaa

В конце июня Джамала отыграла концерт под открытым небом во время грозы и ливня. Несмотря на непогоду, она исполнила все запланированные песни.

После исполнительница рассказала, что ей придется купить новый микрофон, так как старый не выдержал проверки дождем.

О секретах похудения Джамалы смотрите в сюжете:

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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Цитата дня

В конечной концепции, которая уже утверждена и с которой мы работаем, 98% – это украиноязычные песни. Но также будет несколько песен и на других языках.

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