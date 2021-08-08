Джамала снялась в миксованном народном костюме: аудитория не поняла (фото)

Певица Джамала, которая забыла слова песни прямо на сцене, имеет крымскотатарские корни, потому она так идеально выглядит в аутентичных народных нарядах, как на этих фото. Певица разместила несколько снимков у себя в Instagram-профиле.
Звезда отметила, что костюм на ней – не является крымскотатарским, а лишь смесь стиля с украинским. Джа одели в белое платье с длинными рукавами, дополнив аутфит поясом и многочисленными аксессуарами.
Чтобы посмотреть все фото, свайпайте влево:
Певица рассказала фолловерам о проекте, в котором она принимает участие, но некоторых пользователей сметил костюм артистки.
- "Нууу не знаю"
- "Какая красота"
- "Очень красивая"
- "Красиво! Мне непонятно только мини, как по мне, это слишком для народного"
В конце июня Джамала отыграла концерт под открытым небом во время грозы и ливня. Несмотря на непогоду, она исполнила все запланированные песни.
После исполнительница рассказала, что ей придется купить новый микрофон, так как старый не выдержал проверки дождем.
О секретах похудения Джамалы смотрите в сюжете:
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