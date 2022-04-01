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Джамала спела на польской церемонии Wiktory, где вручили специальную награду Владимиру Зеленскому

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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1 апреля, 19:24
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Певица Джамала исполнила песню "1944" во время премии Телевизионной академии Польши и вручила специальную награду президенту Украины
Получил награду министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба из рук Джамалы
Получил награду министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба из рук Джамалы / Фото: пресс-служба

Больше месяца продолжается российское вторжение в Украину. Сейчас каждый патриот делает все, чтобы победа над рашистами побыстрее состоялась. Так, певица Джамала использует свой голос, чтобы максимально помогать Украине, которая из-за российской агрессии сейчас переживает самый непростой период в современной истории. Расскажем далее о ее выступлении на польской премии Wiktory 2021.

Wiktory – nagrody – награда Телевизионной академии, присуждавшаяся в 1985–2014 годах выдающимся личностям Польши в области телевидения. После продолжительного перерыва в этом году премию вручили снова. Гала-вечер премии Wiktory 2021 состоялся в Варшаве 31 марта. Началась церемония с ноты поддержки украинского народа.

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Певица Джамала с песней "1944" открыла вечер. Так, кроме слов поддержки, оргкомитет наградил президента Украины Владимира Зеленского специальной премией.

Джамала
Джамала / Фото: пресс-служба

Статуэтка Superwiktory 2021 была вручена в знак солидарности Польши с Украиной в борьбе с Россией. Получил награду министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба из рук Джамалы.

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Мне представилась честь презентовать награду от польского народа нашему президенту. Человеку, вдохновляющему всех нас на защиту нашей свободы и страны. Человеку, который сегодня проявляет исключительное мужество, когда мы все так нуждаемся!

– прокомментировала Джамала.

Отметим, Джамала с момента начала войны принимает участие в благотворительных акциях с песней "1944". Так, в рамках Concert for Ukraine в британском Бирмингеме организаторам удалось собрать более 13,4 млн. фунтов стерлингов в поддержку украинцев, пострадавших во время войны. Также сборы проходили в Германии (нацотбор на "Евровидение", 67 млн ​​евро), Литве (шоу "Голос", 52 тыс. евро), Румынии (концерт We Are One, 950 тыс. евро).

Джамала помогает собирать деньги для Украины
Джамала помогает собирать деньги для Украины / Фото: пресс-служба

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Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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