Джамала в Каннах выступила на одной сцене с Президентом Украины и едва сдержала слезы

Певица посетила Международный фестиваль творчества "Cannes Lions". Вместе с Зеленским и лидерами украинского креатива звезда "Евровидения" призвала мир не молчать о войне

Джамала та Володимир Зеленський виступили у Каннах / Фото: Коллаж: Сегодня

Из-за полномасштабного вторжения армии РФ в Украину Джамале с детьми пришлось покинуть страну. Певица уехала к родственникам в Турцию, муж Сеит-Бекир остался в Киеве. Недавно Джамала впервые за три месяца вышла на прогулку с сыновьями . Все из-за насыщенного графика артистки. Джамала чуть ли не каждый день дает благотворительные концерты, на которых рассказывает всему миру правду о российской агрессии.

С начала полномасштабной войны Джамала дает благотворительные концерты / Фото: instagram.com/jamalajaaa

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На этот раз победительницу "Евровидения-2016" пригласили принять участие в Международном фестивале творчества "Cannes Lions". Во Францию Джамала прилетела из Испании, где поддержала права ЛГБТ-сообщества. В Каннах же украинская звезда обсуждала как работает креативная индустрия в условиях российского вторжения .

Для меня лично это была возможность обратиться к самым мощным творцам мира – чтобы те продолжали поднимать тему войны через музыку, видео, изображения, коллаборации, события, публикации… С каждым днем внимание к ней (ред. – войны) ослабевает и только искусный сторителинг может исправить ситуацию, – отметила Джамала в своем Instagram

Джамала на фестивале "Cannes Lions" / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Перед участниками фестиваля украинская певица едва сдерживала слезы. Звезда "Евровидения" призналась: все кардинально изменилось с начала полномасштабной войны.

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С февраля 2022 года в моей жизни нет места музыке. Около 20 стран, сотни интервью. Но все это не о моей музыке. Это о моей жизни, доме и Украине, – сказала со сцены Каннского дворца фестивалей и конгерсов Джамала.

Джамала выступила перед участниками "Cannes Lions" / Фото: instagram.com/skvot.io/

Специальное видеообращение к представителям креативной индустрии записал Президент Украины, Владимир Зеленский. Он призвал креаторов не молчать. И использовать свои таланты для общей победы.

Владимир Зеленский обратился к лидерам креативной индустрии / Фото: instagram.com/skvot.io/

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Джамала также упомянула трагическую для крымскотатарского народа депортацию в 1944 году. И провела аналогии с нынешними реалиями. Свое выступление певица завершила акапельным исполнением песни, с которой она победила на "Евровидении".

Не забыла Джамала и обновить свой Instagram. На красной дорожке и за кулисами фестиваля певица позировала в платье-вышиванке украинских дизайнеров.

А в Insta stories призналась подписчикам, что все вокруг напоминает родной Крым. Очевидно, из-за морских видов. Однако надолго во Франции Джамала не задержится. Уже во вторник вечером, 21 июня, певица примет участие в международном благотворительном телемарафоне в поддержку Украины Embrace Ukraine – #StrivingTogether.

Напомним, недавно Джамала стала лауреатом престижной премии от Атлантического совета США за выдающееся лидерство.