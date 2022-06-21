Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Украина в ЕС 💪 Казахстан против Кремля 🚨 Под обстрелами Работа во время войны Работа во время войны
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Джамала в Каннах выступила на одной сцене с Президентом Украины и едва сдержала слезы

Рома Семыкин Рома Семыкин Team Lead Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
21 июня, 00:52
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Певица посетила Международный фестиваль творчества "Cannes Lions". Вместе с Зеленским и лидерами украинского креатива звезда "Евровидения" призвала мир не молчать о войне
Джамала та Володимир Зеленський виступили у Каннах
Джамала та Володимир Зеленський виступили у Каннах / Фото: Коллаж: Сегодня

Из-за полномасштабного вторжения армии РФ в Украину Джамале с детьми пришлось покинуть страну. Певица уехала к родственникам в Турцию, муж Сеит-Бекир остался в Киеве. Недавно Джамала впервые за три месяца вышла на прогулку с сыновьями . Все из-за насыщенного графика артистки. Джамала чуть ли не каждый день дает благотворительные концерты, на которых рассказывает всему миру правду о российской агрессии.

С начала полномасштабной войны Джамала дает благотворительные концерты
С начала полномасштабной войны Джамала дает благотворительные концерты / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Реклама

На этот раз победительницу "Евровидения-2016" пригласили принять участие в Международном фестивале творчества "Cannes Lions". Во Францию Джамала прилетела из Испании, где поддержала права ЛГБТ-сообщества. В Каннах же украинская звезда обсуждала как работает креативная индустрия в условиях российского вторжения .

Для меня лично это была возможность обратиться к самым мощным творцам мира – чтобы те продолжали поднимать тему войны через музыку, видео, изображения, коллаборации, события, публикации… С каждым днем внимание к ней (ред. – войны) ослабевает и только искусный сторителинг может исправить ситуацию, – отметила Джамала в своем Instagram

Джамала на фестивале "Cannes Lions"
Джамала на фестивале "Cannes Lions" / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Перед участниками фестиваля украинская певица едва сдерживала слезы. Звезда "Евровидения" призналась: все кардинально изменилось с начала полномасштабной войны.

Реклама

С февраля 2022 года в моей жизни нет места музыке. Около 20 стран, сотни интервью. Но все это не о моей музыке. Это о моей жизни, доме и Украине, – сказала со сцены Каннского дворца фестивалей и конгерсов Джамала.

Джамала выступила перед участниками
Джамала выступила перед участниками "Cannes Lions" / Фото: instagram.com/skvot.io/

Специальное видеообращение к представителям креативной индустрии записал Президент Украины, Владимир Зеленский. Он призвал креаторов не молчать. И использовать свои таланты для общей победы.

Владимир Зеленский обратился к лидерам креативной индустрии
Владимир Зеленский обратился к лидерам креативной индустрии / Фото: instagram.com/skvot.io/

Реклама

Джамала также упомянула трагическую для крымскотатарского народа депортацию в 1944 году. И провела аналогии с нынешними реалиями. Свое выступление певица завершила акапельным исполнением песни, с которой она победила на "Евровидении".

Не забыла Джамала и обновить свой Instagram. На красной дорожке и за кулисами фестиваля певица позировала в платье-вышиванке украинских дизайнеров.

А в Insta stories призналась подписчикам, что все вокруг напоминает родной Крым. Очевидно, из-за морских видов. Однако надолго во Франции Джамала не задержится. Уже во вторник вечером, 21 июня, певица примет участие в международном благотворительном телемарафоне в поддержку Украины Embrace Ukraine – #StrivingTogether.

Напомним, недавно Джамала стала лауреатом престижной премии от Атлантического совета США за выдающееся лидерство.

Рома Семыкин
Рома Семыкин Team Lead Звезды Сегодня

В СМИ с 2015 года. Работал журналистом, редактором, линейным продюсером на развлекательно-информационных телевизионных проектах (преимущественно утренних шоу). С шоу-бизнесом уже давно на «ты». С места событий освещал «Евровидение», Одесский международный кинофестиваль, концерты популярных исполнителей, музыкальные фестивали и т.п. Сотни интервью с украинскими и мировыми знаменитостями. Чего уж там, брал комментарий у Пэрис Хилтон :) Так что в планах - интервью с ее подружкой, Бритни Спирс. Еще бы, пятый студийный альбом поп-принцессы «Blackout» вдохновляет на самые крутые идеи. В команде "Сегодня" с 2022 года.

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Больше не вместе
Звезды, которые недавно расстались
1
Тиш Сайрус и Билли Рэй Тиш Сайрус и Билли Рэй
28 лет
2
Джейсон Момоа и Лиза Боне Джейсон Момоа и Лиза Боне
16 лет
3
Надя Дорофеева и Вова Дантес Надя Дорофеева и Вова Дантес
10 лет
4
Дарья и Михаил Кацурины Дарья и Михаил Кацурины
7 лет
5
Дмитрий Ступка и Полина Логунова Дмитрий Ступка и Полина Логунова
6 лет
6
Моргенштерн и Дилара Моргенштерн и Дилара
5 лет
7
Роман Сасанчин и Иванна Роман Сасанчин и Иванна
2 года
Почему разошлись?
Что с королевой?
Елизавета II пропустила важное событие
Почему все волнуются?
Hot News
Очередной удар по Киеву!
Андрей Бедняков

"Я хочу, чтобы вас тоже пришли спасать, освобождать и "оперировать". Как вы за**али"

Она сказала "Да"
Иракли Макацария женится!
Избранница младше на 17 лет!
Кто невеста?
Опрос
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Нам нужны крепкие люди с нормальной психикой. Поэтому сейчас важно их поддерживать положительным контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Тринчер Певица, блогер
Честное интервью Тринчер
Маленький принц
Как вам новый портрет принца Луи?
Больше фото принца Луи

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять