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Джамала высказалась о молчании российских звезд родом из Украины: Не понимают, что их профессия закончилась

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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6 апреля, 14:42
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Джамала в новом интервью объяснила, почему Александр Ревва, Наташа Королева, Игорь Крутой , которые родом из Украины, молчат о войне
Джамала объяснила молчание российских звезд родом из Украины
Джамала объяснила молчание российских звезд родом из Украины / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Джамала, которая активно помогает ВСУ, выступая на благотворительных концертах, молчание российских звезд родом из Украины объясняет просто.

Они думают, что это может быть похожая ситуация как было в Крыму, не выражать какого-либо конкретного мнения – быть нейтральным.

Однако до них так и не дошло, что сейчас идет кровавая война на всех территориях Украины. Джамала считает, что артисты не смогут долго придерживаться нейтральной позиции

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Я могу сказать, что у них профессия закончилась так же. Если они думают, что переждут, ситуация пройдет и они возобновят свою концертную деятельность – нет. Они просто не понимают этого. Они и в Европе не смогут выступать, – сказала певица в интервью "Слава+"

Ранее Джамала обратилась к своим родным и друзьям из России, которые молчат о войне и не интересуются ею.

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Элина Пелешенко
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