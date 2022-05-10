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Джамала выставила на аукцион свое платье для Евровидения-2017

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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10 мая, 21:55
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Певица Джамала отдает свое дизайнерское платье, пошитое специально для конкурса "Евровидение-2017", на благотворительный аукцион
Джамала выставила платье для Евровидения-2017 на аукцион
Джамала выставила платье для Евровидения-2017 на аукцион / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Победительница "Евровидение-2016" певица Джамала сейчас колесит по всему миру, чтобы собрать помощь для украинской армии. Исполнительница собирает полные залы зрителей и общается с представителями властей разных стран, например, Джамала познакомилась с первой леди Турции.

Однако на этом певица не планирует останавливаться. В своем Instagram Джамала сообщила, что отдала на аукцион свое дизайнерское платье, в котором открывала церемонию "Евровидение-2017" в Киеве.

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В 2017 году его создала дизайнер Юлия Магдич. Для меня это больше, чем просто вещь, это настоящее произведение искусства, в котором сошлись традиции и история моей страны, – поделилась певица.

На благотворительном аукционе выставят наряд не только Джамалы, но и других одиннадцати участников песенного конкурса. Все средства, вырученные на продаже костюмов, пойдут на помощь бойцам украинской армии.

Скриншот из видео

Ранее Джамала рассказала, как вывезла детей за границу и собирала деньги для Украины.

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Напоминаем, что в этом году на "Евровидении" Украину представляет группа Kalush Orchestra. Как украинцы могут проголосовать за фаворитов на "Евровидении-2022" и сколько будет стоить одно SMS – в нашем материале!

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