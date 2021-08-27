Джамале – 38: песни именинницы, которые все заслушали до дыр

Джамала – украинская певица крымскотатарского происхождения, победительница "Евровидения-2016" и счастливая мама двоих сыновей. Давайте вспомним ее лучшие комозиции

Джамале исполняется 38 лет / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Джамала, которая открыла "Крымскую платформу" песней о депортации крымских татар, – не только певица, но еще и автор песен. Ее композиции многие считали "нишевыми", но в 2016 году, победив на "Евровидении", артистка доказала, что ее песни могут быть популярны во всем мире.

"1944"

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Песня "1944", в которой Джамала делится историей своей семьи (депортации крымских татар), завоевала сердца многих украинцев и зарубежных слушателей. На текущий момент ролик с выступлением артистки в финале "Евровидения" собрал более 26 миллионов просмотров.

"Крила"

В 2018 году Джамала выпустила трогательную композицию "Крила", где она поет о поддержке любимого человека, а также победе над страхами и неуверенностью.

"Заплуталась"

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Композиция "Заплуталась" вышла в 2014 году, она стала синглом в поддержку дебютного мини-альбома певицы Thank You.

Solo

Эта песня была записана в 2019 году на студии в Киеве под руководством музыкального продюсера Брайана Тодда. Трек получил сотни положительных отзывов от коллег и поклонников артистки.

"Заманили"

В репертуаре Джамалы есть много удачных коллабораций с другими артистами, а песня "Заманили" Джамалы и украинской группы DakhaBrakha, наверное, возглавляет этот список.

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Джамала: биография

Настоящее имя Джамалы – Сусана Алимовна Джамалдинова. Будущая звезда сцены родилась в городе Ош, Киргизия. Свое детство она провела в селе Малореченское под Алуштой, в Крыму. Отец Джамалы – крымский татарин, а мать – армянка.

Музыкой Джамала занималась с самого детства, участвуя в музыкальных конкурсах и фестивалях. Окончила музыкальную школу № 1 по классу фортепиано в Алуште. Поступила в Симферопольское музыкальное училище им. П. И. Чайковского, а после — в киевскую Национальную Музыкальную Академию им. П. И. Чайковского по классу оперного вокала, которую окончила с красным дипломом.

Джамала / Фото: facebook.com/jamalaofficial

В 2009 году получила гран-при на конкурсе "Новая волна". В 2013 вышел фильм "Поводир" – украинская историческая драма, в котором снялась Джамала.

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После победы на "Евровидении" Джамала стала еще популярней. Она стала членом жюри Нацотбора на "Евровидение", выпустила не один успешный хит и продолжает радовать поклонников своим творчеством.

Джамала замужем за Сеит-Бекиром Сулеймановым, у пары двое сыновей.

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