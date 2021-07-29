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Джеджулу возмутили слова Леус об избиении: Позорит мою фамилию (видео)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
29 июля, 15:03
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Ведущий и шоумен также выразил надежду на то, что в ближайшее время Юлия станет его экс-супругой и сменит фамилию
Андрей Джеджула прокомментировал скандальное интервью Юлии Леус
Андрей Джеджула прокомментировал скандальное интервью Юлии Леус / Фото: instagram.com/djedjula, instagram.com/yla__yla

Юлия Леус давно не скрывает подробности жизни с Андреем Джеджулой. Своего мужа она обвиняет в абьюзе, а накануне рассказала, что он подсыпал ей наркотик в кофе.

Джеджула в своем Instagram-профиле опубликовал короткое видео, в котором отрицает слова Леус и обещает фолловерам скоро рассказать правду.

По всему миру началась 4-5 волна коронавируса, а у нас какая-то очередная волна гряземетания, желтушности и гадостей со стороны Юлии Анатольевны, надеюсь, фамилию изменит назад на Леус, чтобы мою не позорить, – сказал шоумен.

Он также назвал Юлию экс-супругой и пообещал дать более развернутый ответ на "разыгравшуюся фантазию" жены.

Ждите ближайших эфиров, но на этот раз уже с фактами, Юлия Анатольевна, – закончил Андрей Джеджула.

Напомним, в недавнем интервью Юлия Леус рассказала, что Джеджула поднимал на нее руку, когда она была беременной и плевал в лицо.

Юлия Леус и Андрей Джеджула с новорожденной дочкой
Юлия Леус и Андрей Джеджула с новорожденной дочкой / Фото: instagram.com/yla__yla

Кроме того, она нашла на телефоне Андрея несколько видео с его бывшей девушкой – на них та запечатлена не в лучшем виде. Эти ролики, по словам Юлии, Джеджула хранил, чтобы в случае чего обнародовать их и использовать в качестве компромата.

В феврале этого года Юлия Леус и Андрей Джеджула стали родителями. У них родилась дочь, которую назвали Аделина. Недавно ведущий заявил, что супруга не дает ему видеться с дочерью и намерен обратиться в суд.

Как звезды переживают разводы, смотрите в сюжете:

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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Я боялась, что он потеряет работу, что он публичный. Я знала, что если я сейчас куда-то пойду, это сразу куда-то попадет, и я человеку испоганю жизнь. Но я думала, что он это оценит хотя бы и больше не будет так поступать. Не надо было к нему возвращаться – это была самая большая ошибка в моей жизни.

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