Джеджулу возмутили слова Леус об избиении: Позорит мою фамилию (видео)

Ведущий и шоумен также выразил надежду на то, что в ближайшее время Юлия станет его экс-супругой и сменит фамилию

Андрей Джеджула прокомментировал скандальное интервью Юлии Леус / Фото: instagram.com/djedjula, instagram.com/yla__yla

Юлия Леус давно не скрывает подробности жизни с Андреем Джеджулой. Своего мужа она обвиняет в абьюзе, а накануне рассказала, что он подсыпал ей наркотик в кофе.

Джеджула в своем Instagram-профиле опубликовал короткое видео, в котором отрицает слова Леус и обещает фолловерам скоро рассказать правду.

По всему миру началась 4-5 волна коронавируса, а у нас какая-то очередная волна гряземетания, желтушности и гадостей со стороны Юлии Анатольевны, надеюсь, фамилию изменит назад на Леус, чтобы мою не позорить, – сказал шоумен.

Он также назвал Юлию экс-супругой и пообещал дать более развернутый ответ на "разыгравшуюся фантазию" жены.

Ждите ближайших эфиров, но на этот раз уже с фактами, Юлия Анатольевна, – закончил Андрей Джеджула.

Напомним, в недавнем интервью Юлия Леус рассказала, что Джеджула поднимал на нее руку, когда она была беременной и плевал в лицо.

Юлия Леус и Андрей Джеджула с новорожденной дочкой / Фото: instagram.com/yla__yla

Кроме того, она нашла на телефоне Андрея несколько видео с его бывшей девушкой – на них та запечатлена не в лучшем виде. Эти ролики, по словам Юлии, Джеджула хранил, чтобы в случае чего обнародовать их и использовать в качестве компромата.

В феврале этого года Юлия Леус и Андрей Джеджула стали родителями. У них родилась дочь, которую назвали Аделина. Недавно ведущий заявил, что супруга не дает ему видеться с дочерью и намерен обратиться в суд.

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