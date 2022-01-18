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Джей Ло и супермодель Кейт Аптон: романы Максима Чмерковского, которые активно обсуждались

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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18 января, 16:14
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В свое время о романах Максима Чмерковского писали не только украинские СМИ, но и западные
/ Фото: Getty Images

Вчера Максим Чмерковского праздновал день рождения. Чемпиону мира по латинским танцам и хореографу исполнилось 42 года. В 2012 году People включил Чмерковского в список "самых завидных женихов планеты", не удивительно, что к личной жизни Максима Чмерковского всегда было приковано особое внимание.

Cейчас танцор счастлив браке с Петой Маргатройд и воспитывает 4-летнего сына.

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/ Фото: Instagram

А когда-то Чмерковский крутил роман с популярной супермоделью и ему приписывали отношения с Дженнифер Лопес.

Карина Смирнофф

/ Фото: YouTube

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До участия в шоу "Холостяк" Чмерковский много лет встречался с танцовщицей Кариной Смирнофф. В 2008 году он сделал ей предложение, а в 2010 году пара планировала сыграть свадьбу. Однако накануне торжества Карина бросила Макса ради баскетболиста.

Александра Шульгина

Александра Шульгина и Максим Чмерковский
Александра Шульгина и Максим Чмерковский / Фото: Instagram.com

После расставания с невестой, Чмерковский принял участие в Холостяке. Победительницей проекта стала Александра Шульгина. Отношения пары после окончания популярного реалити продлились всего несколько месяцев. В своих интервью Чмерковский не любит вспоминать "Холостяка"

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Кейт Аптон

/ Фото: pagesix.com

Летом 2013 года западная пресса стала писать о романе Максима Чмерковского с моделью Кейт Аптон. В сентября пара подтвердила свои отношения, но роман продлился недолго. Уже в декабре стало известно о расставании Чмерковского и Аптон.

Они остаются хорошими друзьями, постоянно общаются, но их загруженные графики просто не позволяют им строить нормальные отношения дальше. Максим очень уважает Кейт, но этого недостаточно, – говорили инсайдеры.

Дженнифер Лопес

/ Фото: Getty Images

Максим Чмерковский и Дженнифер Лопес познакомились в 2013 году, когда хореограф ставил совместный номер для выступления на музыкальной премии American Music Awards.

После их выступления в СМИ регулярно стали обсуждать возможный роман украинца с известной латиноамериканкий. То пару видели на вечеринке, то в гостинице. Сам Чмерковский спустя время опроверг, что встречался с Джей Ло.

Мы с ней друзья и только друзья. Вот и все, этим все и ограничивается. Поверьте мне, бывают ситуации, когда люди были влюблены, а вся эта шумиха просто все рушила

Ранее Максим Чмерковский признался, что жалеет о своем участии в "Холостяке".

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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