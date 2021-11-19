DZIDZIO и Александр Пономарев спели дуэтом. У фанатов мурашки по коже

Артисты порадовали поклонников новой композицией с лирическим текстом – они спели дуэтом в оперной манере. Песня посвящена сильным любовным чувствам

DZIDZIO и Александр Пономарев спели дуэтом / Фото: пресс-служба, Инстаграм

Сегодня известные исполнители разметили видеоклип на песню "Пазли" на YouTube-канале Александра Пономарева. Артист написал музыку и слова, а затем пригласил DZIDZIO, который честно рассказал, как новым артистам выжить в шоу-бизнесе, спеть в дуэте.

Друг, спасибо тебе за прекрасный романс, – поблагодарил DZIDZIO Александра.

Также известно, что режиссером клипа выступил их давний друг фильммейкер Владимир Шурубура.

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У нас із нею все одне на двох. З таким коханням і життя замало. І скласти пазли так міг тільки Бог. Так скласти, щоб ніщо не роз'єднало, – поют артисты в дуэте.

Видеоработа получилась очень чувственной. Параллельно с исполнителями, показаны кадры паззлов, которые постепенно собираются в картину. В итоге, их не хватает и выходит изображение таинственной девушки, но без лица, лишь с очертанием образа.

Поэтому, кому же посвящена композиция – неизвестно. Наверное, автор хотел, чтобы каждый слушатель представил на месте той девушки – свою возлюбленную или своего возлюбленного.

Насладиться просмотром этого, и множеством других клипов, вы сможете на новом широкоформатном смартфоне.

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Фанаты сразу же оценили трогательные строки:

Очередной шедевр, разрывающий душу!

Мурашки по коже, очень душевно, касается глубины души.

Бриллиантовые голоса Украины.

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