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DZIDZIO назвал истинную причину развода с женой: Это был самый правильный момент в жизни

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня
21 ноября, 09:00
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DZIDZIO также рассказал журналистам программы "Зірковий шлях", которая выходит на телеканале "Украина", как отреагировал на слухи о своих изменах
DZIDZIO рассказал о разводе со своей супругой Ярославой
DZIDZIO рассказал о разводе со своей супругой Ярославой / Фото: instagram.com/dzidzio

Певец Михаил Хома (DZIDZIO) в этом году расстался с супругой певицей SLAVIA (Ярославой Притулой). Они были вместе в течение 20 лет! По словам артиста, теперь он с бывшей женой как брат и сестра, потому что в семейной жизни у них не было все хорошо.

А то что дома понимания нет – это что? Я ложусь спать, Слава еще что-то делает, я встаю, а Слава еще спит. Надо было взять ответственность, сказать: "Стоп, так больше не будет. Слава, хочу быть счастливым, хочу видеть тебя счастливой". Поэтому набрался смелости, заявил, сказал, что мы расстаемся. И сейчас думаю, что это был самый правильный такой момент в моей жизни, – делится DZIDZIO с "Зірковим шляхом" на телеканале "Украина".

Slavia и DZIDZIO развелись
Slavia и DZIDZIO развелись / Фото: YouTube, instagram.com/dzidzio

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По словам DZIDZIO, это неправильно – жить "в отравленном состоянии".

И сам кислый ходишь, домой не хочешь, и ей испортить жизнь. Мы со Славой поняли, что мы как брат и сестра. А у нас некому было объяснить. Мамы нет, папа умер, мама в разводе с отцом. Кто нам должен объяснить в 17 лет, что мы не так делаем?", – поделился с журналистами канала "Украина" DZIDZIO.

Измены DZIDZIO

Измены, на которые SLAVIA намекает в интервью, артист тоже прокомментировал.

Я склонил голову и промолчал этот весь момент. Я тоже не понял, как так – любили, потом уже распинают. Как я такой могу быть абьюзер, засранец, предатель. Я даже не понимал, что делать. И я ничего не делал, у меня с Ольгой той никогда ничего не было. И Слава это прекрасно знала, – говорит DZIDZIO.

Смотрите интервью SLAVIA​​​​​​​ для "Зіркового шляху":

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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