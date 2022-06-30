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DZIDZIO рассказал, атакуют ли рашисты его маму в Португалии: "Она бьет очень сильно"

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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30 июня, 11:34
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После начала полномасштабной войны злобные россияне часто нападают на украинцев за границей. Попадала ли в такую ситуацию Галина Яновна – "Сегодня" расскажет
DZIDZIO рассказал о маме в Португалии
DZIDZIO рассказал о маме в Португалии / Фото: Коллаж: Сегодня

Мама DZIDZIO уже долгое время живет в Португалии и сейчас тоже остается там. Михаил Хома рассказывал, что Галина Яновна, как и многие украинцы за границей, чувствует угрызения совести за то, что не может быть рядом со своими родными на Родине. Поэтому она пытается направить все силы на помощь украинским переселенцам за границей.

Во время войны многие украинцы за границей столкнулись со зверством рашистов. Были случаи, когда россияне набрасывались на наших граждан за лозунг "Слава Украине!", сине-желтые цвета на одежде и т.д. Михаил Хома поделился в программе "Ранок з Україною", попадала ли в такую неприятную ситуацию его мама в Португалии.

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Артист с мамой Галиной Яновной
Артист с мамой Галиной Яновной / Фото: instagram.com/dzidzio

Я переживаю, чтобы моя мама с ними не столкнулась, потому что это будет большая беда. Это будет хуже атомной войны. Мама может троих взять под мышку, четверо поднять в воздух. Мама настолько боевая духом и ее все там (в Португалии – Ред.) очень любят и уважают. Она всегда с сине-желтым флагом и кулак у нее крепкий. Если речь идет об Украине – то она бьет очень сильно, – шутя ответил артист.

Также певец рассказал, что его сестра с племянницей Викторией уехали к маме в Португалию. Однако вскоре Михаил Хома призвал их возвращаться назад, так как Виктории нужно было заканчивать 11-й класс.

Михаил Хома с племянницей
Михаил Хома с племянницей / Фото: instagram.com/dzidzio

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У нас был серьезный разговор, я настоял возвращаться в Украину (сестру с племянницей, – Ред.), заканчивать школу, поступать. Я думаю, что никаких процессов не нужно прерывать. В условиях войны мы должны учиться, развиваться и становиться сильнее, – сказал певец.

Также DZIDZIO объяснил, что за границей, в том числе в Португалии, больше переживают за войну, чем в Украине. По словам артиста, мы страх уже пережили.

За границей все гораздо страшнее, чем здесь. Мы уже в принципе пережили страх. Нам не страшно, потому что мы люди свободолюбивы. За границей мама, украинцы, португальцы больше переживают. А я когда звоню и говорю: "Не нужно переживать. Действовать надо", – добавил певец.

Как отметил Михаил, португальцам нужно объяснить, что война в Украине также может касаться и их и если сейчас не победить зло общими усилиями, то оно может перекинуться на них.

Отметим, что сам Михаил Хома сейчас занят в волонтерских проектах для помощи украинцам. Он также выступает для наших воинов. А недавно DZIDZIO вместе с другими украинскими звездами исполнил патриотический хит "Ми з України", который возглавил тренды YouTube. Вскоре артист планирует отправиться в Европу с пятью концертами, чтобы собрать средства на машины для защитников.

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Анастасия Рогожинская
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