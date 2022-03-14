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Дзидзьо рассказал, что сделали оккупанты с его другом под Львовом: "Врачи не отходят от Романа в реанимации"

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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14 марта, 21:52
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Товарища артиста тяжело ранили на Яворовском полигоне, где под обстрелом погибли 35 человек, еще 134 – пострадали
Друга Дзидзьо тяжело ранили на Яворовском полигоне
Друга Дзидзьо тяжело ранили на Яворовском полигоне / Фото: instagram.com/dzidzio

Утром 13 марта российские военные выпустили 30 крылатых ракет по Яворовскому полигону во Львовской области, что в 20 километрах от границы с Польшей. В результате атаки врага получил тяжелые ранения друг Дзидзьо Роман Кулик, который пошел на войну добровольцем.

В Instagram Дзидзьо сообщил, что вместе с Романом он работал 15 лет. В частности, Кулик отвечал за звук, свет и сцену на концертах артиста. Однако вчера он получил три осколочных ранения. Сейчас медики борются за его жизнь.

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Вчера в результате ракетного удара россии по Яворовскому полигону тяжелые ранения получил мой друг, с которым я работаю уже больше 15 лет, Роман Кулик. Роман пошел служить, как только началась война. Он всегда для меня был и есть тем, кто любит работать, умет и знает, как все правильно сделать. Вчера врачи не отходили от Романа в реанимации, достали два осколка из легкого и печени, сегодня третий осколок нужно достать, – рассказал певец.

Как добавил Дзидзьо, за Романа молятся его жена Наталья и два сына.

Ромчик, я знаю, ты сильный духом, непобедимый, с молитвой жены Натальи, двух сыновей и всех нас ты поправишься! Рома, любим тебя, ждем, всегда с тобой!

Желаем Роману и всем украинским защитникам, получившим ранения в войне оккупантов, скорейшего выздоровления! Все будет Украина

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Напомним, многие звезды со всего мира поддерживают Украину как только могут. В частности, Стинг пожертвовал украинцам средства и направил гуманитарную помощь.

Также Мила Кунис вместе с Эштоном Катчером собирают финансовую помощь, а Эктор Хименес-Браво поддерживает украинских беженцев в Польше.

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Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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Наши ангелы-хранители

Сержант Дерусова Инна Николаевна - старший боевой медик. С начала вторжения российских войск выполняла задачи в городе Ахтырка Сумской области: спасла более 10 украинских военнослужащих, вытащив их из-под вражеского огня. Погибла от артиллерийских обстрелов оккупантов, оказывая помощь раненым. Первая женщина – Герой Украины, которой это звание присвоено посмертно.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Старший лейтенант Гуцул Владимир. Этот боевой офицер еще до российского вторжения был награжден орденом "За мужество". Теперь он получил "Золотую Звезду" и звание Герой Украины. Благодаря его героическим действиям в Херсонской области удалось уничтожить 25 единиц техники врага и около 300 оккупантов.
Слава Україні!
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
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