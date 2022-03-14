Дзидзьо рассказал, что сделали оккупанты с его другом под Львовом: "Врачи не отходят от Романа в реанимации"

Товарища артиста тяжело ранили на Яворовском полигоне, где под обстрелом погибли 35 человек, еще 134 – пострадали

Друга Дзидзьо тяжело ранили на Яворовском полигоне / Фото: instagram.com/dzidzio

Утром 13 марта российские военные выпустили 30 крылатых ракет по Яворовскому полигону во Львовской области, что в 20 километрах от границы с Польшей. В результате атаки врага получил тяжелые ранения друг Дзидзьо Роман Кулик, который пошел на войну добровольцем.

В Instagram Дзидзьо сообщил, что вместе с Романом он работал 15 лет. В частности, Кулик отвечал за звук, свет и сцену на концертах артиста. Однако вчера он получил три осколочных ранения. Сейчас медики борются за его жизнь.

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Вчера в результате ракетного удара россии по Яворовскому полигону тяжелые ранения получил мой друг, с которым я работаю уже больше 15 лет, Роман Кулик. Роман пошел служить, как только началась война. Он всегда для меня был и есть тем, кто любит работать, умет и знает, как все правильно сделать. Вчера врачи не отходили от Романа в реанимации, достали два осколка из легкого и печени, сегодня третий осколок нужно достать, – рассказал певец.

Как добавил Дзидзьо, за Романа молятся его жена Наталья и два сына.

Ромчик, я знаю, ты сильный духом, непобедимый, с молитвой жены Натальи, двух сыновей и всех нас ты поправишься! Рома, любим тебя, ждем, всегда с тобой!

Желаем Роману и всем украинским защитникам, получившим ранения в войне оккупантов, скорейшего выздоровления! Все будет Украина

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Напомним, многие звезды со всего мира поддерживают Украину как только могут. В частности, Стинг пожертвовал украинцам средства и направил гуманитарную помощь.

Также Мила Кунис вместе с Эштоном Катчером собирают финансовую помощь, а Эктор Хименес-Браво поддерживает украинских беженцев в Польше.

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