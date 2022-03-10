"Е**ть ты гнида!": Даша Астафьева поставила на место Регину Тодоренко, которая молчит о войне

Украинская певица, а теперь и волонтер, Даша Астафьева публично высказала свое мнение об одесситке Регине Тодоренко, которая постит фото нарядов из Москвы

Даша Астафьева высказала свое мнение о Регине Тодоренко / Фото: instagram.com/reginatodorenko, instagram.com/da_astafieva

Пока одни занимаются волонтерством, кормят нуждающихся и всеми силами помогают украинской армии противостоять российской оккупации, другие благополучно стилизуют гардероб и снимают развлекательный контент в Москве.

Так, ранее рыдающая и молящаяся за мир во всем мире, Регина Тодоренко решила немного отдохнуть от войны и разобрать гардероб вместе со стилистом в своих Instastories.

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Скриншот – instagram.com/reginatodorenko

Многих украинцев возмутило то, что некогда одесситка и украинка Тодоренко не нашла ничего лучше, чем снимать развлекательный контент в то время, как ее родину бомбят русские войска.

Мнение всего украинского народа в одной фразе смогла передать певица Даша Астафьева.

Е**ть ты гнида!!! – написала певица.

Скриншот – instagram.com/da_astafieva

Кому как не ей судить о коллеге, ведь Даша сменила сексуальные наряды на черный спортивный костюм, завязала волосы в пучок и стала волонтером на кухне, где готовит еду для теробороны.

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Кроме того, Астафьева осудила и другие звезд из Украины, которые отмалчиваются в России. Певица призналась, что сейчас жалеет о том, что знала этих людей и общалась с ними.

Все украинцы, которые живут и работают в пи**россии, все кто молчит, вы такие же твари как те, что приходят сюда убивать мирных людей! Вас никогда не простят. Для нас вы умерли! Мне стыдно, что когда-то я с вами здоровалась и знала! – написала Астафьева.

Скриншот – instagram.com/da_astafieva

Ранее Даша Астафьева с другими украинскими женщинами записала видеообращение к бойцам ВСУ.

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