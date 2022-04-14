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"Еб*чий русский мир": рэпер Ярмак показал, какой "подарок" оккупанты оставили его соседям (фото)

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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14 апреля, 18:53
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В Instagram музыкант поделился кадрами из дома Киевской области
Ярмак показал последствия "русского мира"
Ярмак показал последствия "русского мира" / Фото: Инстаграм YARMAK

Ярмак с первых дней полномасштабной войны защищает родину в рядах ВСУ. Однако музыкант не забывает о фанатах и время от времени рассказывает им о своих военных буднях в соцсетях.

В настоящее время музыкант показал поклонникам фото полуразрушенного дома соседей в Киевской области. Вероятно, в помещении взрывной волной выбило окна и повредило фасад.

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Эб*чий "русский мир" пришел к соседу! – эмоционально подписал кадр рэппер.

Скриншот Instagram

Также Ярмак поделился снимком огромного снаряда, который русские изверги оставили на участке другого соседа.

Мужчине пришлось убирать снаряд со своего участка на обычной садовой тележке.

Скриншот Instagram

В то же время Ярмак не поделился подробностями, в каком состоянии его жилье.

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Кратко о Ярмарке

Александру Ярмаку (настоящее имя) 30 лет. Он родом из Борисполя. Песни исполнял преимущественно на русском языке. Известно, что до войны он занимался созданием украиноязычного альбома "Собственный код".

Ярмак в лавах ВСУ
Ярмак в лавах ВСУ / Фото: Инстаграм YARMAK

С 2016 года Ярмак состоит в браке с моделью Анной Шумяцкой. Пара воспитывает двухлетнюю дочь.

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Музыкант с семьей
Музыкант с семьей / Фото: Инстаграм YARMAK

Сейчас же творческую деятельность музыкант поставил на паузу, ведь он защищает родину.

Напомним, ранее мы писали об украинских звездах, которых оккупанты оставили без жилья.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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