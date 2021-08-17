Эдгар Каминский в прямом эфире сделал операцию блогерше Стужук (видео)

Софии Стужук сделали пластику носа и подтяжку век. Особо впечатлительным не рекомендуем смотреть фото и видео в материале

Софии Стужук сделали операцию в прямом эфире / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/

26-летяя София Стужук рассказывала своим подписчикам о том, что принимает себя такой, какая она есть. Но спустя некоторое время девушка решила себя поменять – сперва она увеличила грудь, а теперь изменила форму носа.

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Девушка опубликовала в сторис фото после операции и написала, что исполнила свою мечту.

Софии Стужук сделали пластику носа / Фото: instagram.com/stories/sofia_stuzhuk

Свое лицо София доверила известному хирургу и экс-супругу Славы из НЕАНГЕЛОВ – Эдгару Каминскому. Операцию делали в прямом эфире.

Эдгар Каминский сделал операцию Софии Стужук / Фото: instagram.com/edgar_kaminskyi

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Хирург также показал процесс подтяжки век и удаления из них жировой массы.

Эдгар Каминский сделал операцию Софии Стужук / Фото: instagram.com/edgar_kaminskyi

Результат операции Каминский также опубликовал в своем Instagram-профиле.

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В конце марта София Стужук увеличила себе грудь. Вскоре она рассказала фолловерам, что теперь чувствует себя "резиновой куклой". София снова планирует лечь под нож хирурга, чтобы уменьшить размер груди.

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