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Эдгар Каминский в прямом эфире сделал операцию блогерше Стужук (видео)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
17 августа, 17:38
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Софии Стужук сделали пластику носа и подтяжку век. Особо впечатлительным не рекомендуем смотреть фото и видео в материале
Софии Стужук сделали операцию в прямом эфире
Софии Стужук сделали операцию в прямом эфире / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/

26-летяя София Стужук рассказывала своим подписчикам о том, что принимает себя такой, какая она есть. Но спустя некоторое время девушка решила себя поменять – сперва она увеличила грудь, а теперь изменила форму носа.

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Девушка опубликовала в сторис фото после операции и написала, что исполнила свою мечту.

Софии Стужук сделали пластику носа / Фото: instagram.com/stories/sofia_stuzhuk

Свое лицо София доверила известному хирургу и экс-супругу Славы из НЕАНГЕЛОВ – Эдгару Каминскому. Операцию делали в прямом эфире.

Эдгар Каминский сделал операцию Софии Стужук / Фото: instagram.com/edgar_kaminskyi
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Хирург также показал процесс подтяжки век и удаления из них жировой массы.

Эдгар Каминский сделал операцию Софии Стужук / Фото: instagram.com/edgar_kaminskyi

Результат операции Каминский также опубликовал в своем Instagram-профиле.

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В конце марта София Стужук увеличила себе грудь. Вскоре она рассказала фолловерам, что теперь чувствует себя "резиновой куклой". София снова планирует лечь под нож хирурга, чтобы уменьшить размер груди.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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