Эдгар Каминский в прямом эфире сделал операцию блогерше Стужук (видео)

26-летяя София Стужук рассказывала своим подписчикам о том, что принимает себя такой, какая она есть. Но спустя некоторое время девушка решила себя поменять – сперва она увеличила грудь, а теперь изменила форму носа.
Девушка опубликовала в сторис фото после операции и написала, что исполнила свою мечту.
Свое лицо София доверила известному хирургу и экс-супругу Славы из НЕАНГЕЛОВ – Эдгару Каминскому. Операцию делали в прямом эфире.
Хирург также показал процесс подтяжки век и удаления из них жировой массы.
Результат операции Каминский также опубликовал в своем Instagram-профиле.
В конце марта София Стужук увеличила себе грудь. Вскоре она рассказала фолловерам, что теперь чувствует себя "резиновой куклой". София снова планирует лечь под нож хирурга, чтобы уменьшить размер груди.
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