Единственный сын Ротару отмечает с супругой 28-ю годовщину брака: кем стало за эти годы звездное семейство

30 декабря сын Софии Ротару Руслан Евдокименко, который умилил Сеть фото родителей , и его супруга Светлана отмечают никелевую свадьбу. Их браку исполнилось уже 28 лет.
Супруги начали праздничный день с взаимных поздравлений в Instagram. Так, Руслан опубликовал в своем аккаунте совместное фото с любимой и лаконично его подписал:
28 лет вместе!
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Фолловеры сразу же засыпали комплиментами парочку и пожелали им бесконечной любви и счастья:
- Красивая пара. Будьте счастливы до бесконечности.
- Какие-то грандиозные цифры.
- Вы молодцы.
А вот Светлана решили опубликовать в Instastories подборку семейных фото. Предлагаем и вам посмотреть теплые кадры звездной пары
Кратко о паре
Единственный сын Ротару познакомился со своей будущей супругой Светланой еще в 1990 году, когда ему было 23 года. Ее отец был бизнесменом, а сама девушка училась на музыкального продюсера.
Вскоре влюбленные поженились, у них родились дети, которых назвали в честь дедушки и бабушки – Анатолий и Софья.
К слову, Соня Евдокименко уже давно не маленькая девочка . Сейчас она учится и строит карьеру модели в США. Также она крутит роман с бизнесменом Денисом Ждановым. А вот Анатолий учился в Великобритании, а затем начал заниматься музыкой и фотоискусством.
За 28 лет брака супруги Евдокименко стали партнерами не только в быту, но и в бизнесе. Ранее муж с женой работали на бренд "София Ротару". Так, Руслан занимался продюсированием, а Светлана – отвечала за креатив.