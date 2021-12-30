Единственный сын Ротару отмечает с супругой 28-ю годовщину брака: кем стало за эти годы звездное семейство

Звездная пара прошла сквозь испытания долгих лет и продолжает тепло вспоминать первый день рождения их крепкой семьи

Браку Руслана и Светланы Евдокименко исполнилось 28 лет. / Фото: instagram.com/rus_yevdokymenko

30 декабря сын Софии Ротару Руслан Евдокименко, который умилил Сеть фото родителей , и его супруга Светлана отмечают никелевую свадьбу. Их браку исполнилось уже 28 лет.

Супруги начали праздничный день с взаимных поздравлений в Instagram. Так, Руслан опубликовал в своем аккаунте совместное фото с любимой и лаконично его подписал:

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28 лет вместе!

Руслан и Светлана Евдокименко. / Фото: instagram.com/rus_yevdokymenko

Фолловеры сразу же засыпали комплиментами парочку и пожелали им бесконечной любви и счастья:

Красивая пара. Будьте счастливы до бесконечности.

Какие-то грандиозные цифры.

Вы молодцы.

Фото: скриншот instagram/rus_yevdokymenko

А вот Светлана решили опубликовать в Instastories подборку семейных фото. Предлагаем и вам посмотреть теплые кадры звездной пары

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Фото: скриншот instagram/svetika

Фото из супружеской жизни Руслана и Светланы. / Фото: instagram.com/svetika Фото из супружеской жизни Руслана и Светланы. / Фото: instagram.com/svetika Фото из супружеской жизни Руслана и Светланы. / Фото: instagram.com/svetika 1 /3

Кратко о паре

Единственный сын Ротару познакомился со своей будущей супругой Светланой еще в 1990 году, когда ему было 23 года. Ее отец был бизнесменом, а сама девушка училась на музыкального продюсера.

Вскоре влюбленные поженились, у них родились дети, которых назвали в честь дедушки и бабушки – Анатолий и Софья.

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Фото: скриншот instagram/svetika

К слову, Соня Евдокименко уже давно не маленькая девочка . Сейчас она учится и строит карьеру модели в США. Также она крутит роман с бизнесменом Денисом Ждановым. А вот Анатолий учился в Великобритании, а затем начал заниматься музыкой и фотоискусством.

За 28 лет брака супруги Евдокименко стали партнерами не только в быту, но и в бизнесе. Ранее муж с женой работали на бренд "София Ротару". Так, Руслан занимался продюсированием, а Светлана – отвечала за креатив.