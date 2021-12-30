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Единственный сын Ротару отмечает с супругой 28-ю годовщину брака: кем стало за эти годы звездное семейство

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
30 декабря, 09:38
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Звездная пара прошла сквозь испытания долгих лет и продолжает тепло вспоминать первый день рождения их крепкой семьи
Браку Руслана и Светланы Евдокименко исполнилось 28 лет.
Браку Руслана и Светланы Евдокименко исполнилось 28 лет. / Фото: instagram.com/rus_yevdokymenko

30 декабря сын Софии Ротару Руслан Евдокименко, который умилил Сеть фото родителей , и его супруга Светлана отмечают никелевую свадьбу. Их браку исполнилось уже 28 лет.

Супруги начали праздничный день с взаимных поздравлений в Instagram. Так, Руслан опубликовал в своем аккаунте совместное фото с любимой и лаконично его подписал:

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28 лет вместе!

Руслан и Светлана Евдокименко.
Руслан и Светлана Евдокименко. / Фото: instagram.com/rus_yevdokymenko

Фолловеры сразу же засыпали комплиментами парочку и пожелали им бесконечной любви и счастья:

  • Красивая пара. Будьте счастливы до бесконечности.
  • Какие-то грандиозные цифры.
  • Вы молодцы.
Фото: скриншот instagram/rus_yevdokymenko

А вот Светлана решили опубликовать в Instastories подборку семейных фото. Предлагаем и вам посмотреть теплые кадры звездной пары

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Фото: скриншот instagram/svetika

Фото из супружеской жизни Руслана и Светланы. | Фото: instagram.com/svetika
Фото из супружеской жизни Руслана и Светланы. / Фото: instagram.com/svetika
Фото из супружеской жизни Руслана и Светланы. | Фото: instagram.com/svetika
Фото из супружеской жизни Руслана и Светланы. / Фото: instagram.com/svetika
Фото из супружеской жизни Руслана и Светланы. | Фото: instagram.com/svetika
Фото из супружеской жизни Руслана и Светланы. / Фото: instagram.com/svetika
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Кратко о паре

Единственный сын Ротару познакомился со своей будущей супругой Светланой еще в 1990 году, когда ему было 23 года. Ее отец был бизнесменом, а сама девушка училась на музыкального продюсера.

Вскоре влюбленные поженились, у них родились дети, которых назвали в честь дедушки и бабушки – Анатолий и Софья.

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Фото: скриншот instagram/svetika

К слову, Соня Евдокименко уже давно не маленькая девочка . Сейчас она учится и строит карьеру модели в США. Также она крутит роман с бизнесменом Денисом Ждановым. А вот Анатолий учился в Великобритании, а затем начал заниматься музыкой и фотоискусством.

За 28 лет брака супруги Евдокименко стали партнерами не только в быту, но и в бизнесе. Ранее муж с женой работали на бренд "София Ротару". Так, Руслан занимался продюсированием, а Светлана – отвечала за креатив.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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