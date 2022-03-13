Ефросинина обратилась к украинским женщинам: "Мы должны быть самым сильным тылом" (видео)

Украинская ведущая записала видеообращение для всех украинок

Маша Ефросинина записала подбадривающее видео для украинских женщин / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Как бы мы не старались, постоянно сохранять спокойствие и "холодную голову" сложно. Маша Ефросинина, которая назвала россиян слепыми трусами и рабами после бомбардировки роддома в Мариуполе, признается – она не знает, что говорить близким в эти тяжелые дни.

Тем не менее, как мама, Маша нашла в себе силы и записала десятиминутное видео для украинок. Она рассказала о женщинах, которых видела в последнее время: кто-то с ребенком, кто-то – без, кто-то потерял дом, кто-то потерял родных. У каждой своя трудная история.

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Ефросинина подчеркнула, что мамам особенно тяжело говорить с детьми о войне, об ужасе настоящего времени. Но украинки должны держаться, несмотря ни на что.

Наши мужчины, которые не хотят, чтобы мы раскисали, смотрят на нас и берут у нас силу... Сильный фронт возможен только тогда, когда у него есть сильный тыл, – сказала Маша Ефросинина.

Напомним, что ранее Маша Ефросинина пыталась просветить граждан рф в эфире российской программы.

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