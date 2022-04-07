Ефросинина призналась, какие сообщения ей писали российские блогеры, когда она просила не молчать о войне

С первого дня украинские звезды призывали российских артистов и коллег говорить своей аудитории правду о войне в Украине

Маша Ефросинина объяснила, почему российские звезды молчат / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Маша Ефросинина в числе тех украинских звезд, кто неоднократно связывался с российскими артистами и блогерами и призывала действовать.

Как призналась телеведущая, в интервью "Радио НВ" некоторые ей отвечали, почему они ничего о нападении России не будут постить у себя в соцсетях. Причина кроется в страхе пойти против политики Путина.

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Мне написали несколько известных ютуберов, таких известных, что там по несколько миллионов подписчиков, они безумно популярны у аудитории 18+. Они написали что-то вроде: "Маша, вы действительно верите, если выходить на улицы, мы что-нибудь изменим? Вы не понимаете, нами правит маразматик. Нас просто всех убьют", – сказала Маша в интервью, но имена блогеров не стала называть

Маша Ефросинина / Фото: пресс-служба

Напомним, недавно Маша Ефросинина записала обращение к Николаю Баскову после его постов в поддержку России.

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