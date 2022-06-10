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Егор Крутоголов рассказал, кто из российских и белорусских артистов покинет "Дизель шоу"

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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10 июня, 15:56
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Актер и художественный руководитель "Дизель шоу" Егор Крутоголов в интервью программе "Зірковий шлях" объяснил, кто из артистов из России и Беларуси может не вернуться в шоу
Егор Крутоголов рассказал, кто из актеров покинут Дизель шоу
Егор Крутоголов рассказал, кто из актеров покинут Дизель шоу / Фото: instagram.com/dizelmano

Многие артисты из России и Беларуси, которые работали в Украине, выступили против войны. Так, Евгений Сморигин и Дмитрий Танкович выразили свою поддержку и солидарность с украинцами.

Как рассказал художественный руководитель проекта "Дизель шоу", актер Егор Крутоголов в интервью программе "Зірковий шлях", в юмористическом коллективе никто не поддерживает риторику Кремля.

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Так, в команде есть актеры из России – Сергей Писаренко и Евгений Никишин и многих поклонников шоу волновало смогут ли они остаться в проекте.

То, что они никогда не поддерживали путинскую пропаганду – это 100 процентов. Они не считали украинцев нацистами. Они нормальные пацаны, с которыми дружим уже лет 15-20. Никогда у них не было имперских взглядов на Украину, они наши, – заявил Крутоголов.

По словам актера, Сергей Писаренко точно останется в Украине. Сейчас у него дом под Киевом и украинская семья, поэтому причин ехать в РФ нет. А вот Евгений Никишин скорее всего уже не вернется в шоу.

Женя сейчас в России, у него там семья, родители, дети. Поэтому он там и я думаю, ему тоже по-своему сложно. Но ничего окончательно сказать нельзя – война еще длится. Женя в России и мне кажется, что он там и будет, – сказал Крутоголов.

Мария Грицук, Евгений Сморигин и Евгений Никишин/скриншот из видео

Кроме того, в коллективе есть и три белоруса – Дмитрий Танкович, Евгений Сморигин и Мария Грицук. И если ситуация с Танковичем и Сморигиным понятна, то вот актриса может тоже больше не появиться на сцене "Дизель шоу".

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В отношении Маруси ситуация такая – она в Беларуси и она там и остается. В ближайшее время не вижу возможности нашего сотрудничества. А что касается Сморыгиа и Танковича – то это уже украинцы. Они уже 15 лет в Украине, – заявил Крутоголов.

Ранее грузинская певица Нино Катамадзе приехала в Киев поддержать украинцев.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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