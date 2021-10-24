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Екатерина Кухар беременна – признание балерины на Танцях з зірками

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня
24 октября, 22:11
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Прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар призналась, что беременна – об этом она рассказала во время прямого эфира шоу "Танці з зірками"
Прима-балерина Екатерина Кухар
Прима-балерина Екатерина Кухар / Фото: пресс-служба

Сразу после выступления Александры Зарицкой с Юрием Мешковым и Александром Прохоровым судьи принялись комментировать их танец.

Никто не ожидал, что кроме оценки выступления, Екатерина сделает важное заявление:

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Очевидно, что вы тренируетесь больше всех в этом шоу. Наконец-то в этом контемпе вы раскрыли ваши крылья, летали над паркетом. Я поверила в историю вашей любви! И, наверное, я сегодня такая эмоциональная, потому что жду ребенка (Екатерина говорила по-украински и сказала "при надії" – Ред.)

После ее заявления повисла пауза. Похоже, что все в зале, включая ведущего Юрия Горбунова, не сразу поняли, что происходит, либо просто опешили от такого признания.

Екатерина Кухар
Екатерина Кухар / Фото: Ростислав Рипка

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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Нет слов, чтобы передать мое потрясение и печаль по поводу трагического происшествия, унесшего жизнь Галины Хатчинс, жены, матери и нашей невероятной коллеги. Я сотрудничаю с полицией и вовлечен в расследование, чтобы выяснить, как произошла эта трагедия. Я поддерживаю связь с ее мужем, предлагаю свою поддержку ему и семье. Мое сердце болит

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