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Екатерина Осадчая оправдалась за то, что полиция помогла ей успеть на поезд в Трускавце

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды"
4 октября, 19:40
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Известная телеведущая освещала собрание фракции "Слуга народа". Звезда ТВ и ее съемочная команда опаздывала на поезд, но на помощь им пришли полицейские с сиреной
Катя Осадчая попала в скандал из-за того, что полиция помогла ей добраться на вокзал
Катя Осадчая попала в скандал из-за того, что полиция помогла ей добраться на вокзал / Фото: instagram.com/kosadcha

За то, что полиция на служебном автомобиле доставила Осадчую, которая недавно показала фото со старшим сыном, и ее съемочную команду на вокзал, ведущей пришлось оправдаться в Instagram.

Главным аргументом в ответ Осадчей на хейт стал тот факт, что она – кормящая мама, и ей нужно было успеть на поезд, чтобы оказаться дома рядом с маленьким сыном вовремя.

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Я с благодарностью откликнулась на предложение о помощи, ведь мне крайне важно было успеть на утреннее кормление малыша, а учитывая задержку на съемках, других вариантов попасть на поезд не было. Поэтому, прошу прощения за этот случай, спешка кормящей мамы с работы не должна была стать скандалом, – сообщила Екатерина.

Скриншот: Instagram

Отметим, что в Сети многих украинцев возмутил поступок Екатерины Осадчей – многие захейтили ведущую за то, что она якобы воспользовалась своей популярностью и публичностью, чтобы успеть на поезд.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды"

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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