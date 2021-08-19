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Екатерина Осадчая в третий раз стала мамой: фото

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
19 августа, 14:06
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Телеведущая сообщила радостную новость в Instagram и показала трогательное черно-белое фото из роддома. В комментариях ее поздравили коллеги, друзья и поклонники
Катя Осадчая родила третьего ребенка
Катя Осадчая родила третьего ребенка / Фото: instagram.com/kosadcha

У Екатерины и ее супруга, Юрия Горбунова, родился сын. Это их второй общий ребенок. У пары есть старший сын Иван, который родился в 2017 году. О беременности Осадчей стало известно в мае этого года.

Привет, наша новая Вселенная! Я мама троих сыновей. @gorbunovyuriy, спасибо тебе за то, что каждую минуту был рядом, у нас получаются красивые ребята, – трогательно подписала публикацию Екатерина.

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Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов во второй раз стали родителями
Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов во второй раз стали родителями / Фото: instagram.com/kosadcha

Также отметим, что у Екатерины есть старший сын Илья, который родился в браке с бизнесменом Олегом Полищуком. В сентябре Илье исполнится 19 лет.

Менее чем за полчаса публикация с радостной новостью набрала более 40 тысяч лайков, а в комментариях коллеги, друзья и поклонники Екатерины написали сотни поздравлений:

  • Как? Уже? Только позавчера прыгала! С ума сойти, ура! – оставила комментарий телеведущая Маша Ефросинина.
  • Ангелочек! Поздравляю! – написала ведущая Леся Никитюк.
  • Как прекрасно, – отметила модель Алла Костромичева.
  • Вы невероятные! Мы с Василиной в восторге. Кайфа от тройного материнства и здоровья малышу! – написала телеведущая Лидия Таран.
  • Любовь моя" – прокомментировал Юрий Горбунов.

Скриншот: Instagram
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Ранее мы сообщали, что беременная Осадчая с Горбуновым попали в ураган на самолете.

Сморите видеосюжет о звездах, которые выходили замуж беременными:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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Как долго мы ждали встречи с вами. Боже мой, что происходит! Какое счастье вас сегодня видеть и знать, что в зале собрались мои любимые и родные люди. Мои зрители, только мои. Я никому вас не отдам

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