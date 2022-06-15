Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚔ Рамштайн-3 🇪🇺 Евродесант едет в Киев? Работа во время войны Работа во время войны 🔴 Ситуация в Северодонецке
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик поздравили сына с первым днем рождения (фото)

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
15 июня, 12:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Сегодня сыну Виктора Павлика и Екатерины Репяховой, Михаилу, исполнился годик. Родители трогательно поздравили малыша с днем рождения
Виктор Павлик с женой поздравили сына с первым днем рождения
Виктор Павлик с женой поздравили сына с первым днем рождения / Фото: instagram.com/repyahovakate

Совсем недавно Екатерина Репяхова отмечала свой 28 день рождения, а уже через несколько дней в семью пришло еще одно торжество – годик у сына Михаила.

Супруга Виктора Павлика поделилась кадрами с фотосессии в честь праздника – на них уже подросший малыш позирует на камеру.

Реклама

Также молодая мама показала, как подготовилась к дню рождения сына – отельный номер, где остановились супруги в Ивано-Франковске, украсили воздушными шариками, а именинный торт украсила фигурка мишутки.

Скриншот

Как рассказала Екатерина в своих Instastoies, на вечер семья запланировала торжество в кругу родных и друзей. Пара долго думала, стоит и проводить празднование во время войны, но все же решила, что первый годик должен запомниться сыну.

Реклама

Поздравлениями сыну поделился на своей странице в Instagram и звездный папа Михаила. Виктор Павлик написал трогательное поздравление малышу.

Реклама

Любимый мой сыночек, Михасик, Богом посланный ангел, с днем ​​рождения тебя, дорогой! Мы тебя с мамой очень любим! Чтобы ты был здоров и счастлив! Пусть Господь тебя оберегает! – поздравил наследника исполнитель.

Ранее Екатерина Репяхова рассказала своим фолловерам о плюсах и минусах жизни в Израиле.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Больше не вместе
Звезды, которые недавно расстались
1
Тиш Сайрус и Билли Рэй Тиш Сайрус и Билли Рэй
28 лет
2
Джейсон Момоа и Лиза Боне Джейсон Момоа и Лиза Боне
16 лет
3
Надя Дорофеева и Вова Дантес Надя Дорофеева и Вова Дантес
10 лет
4
Дарья и Михаил Кацурины Дарья и Михаил Кацурины
7 лет
5
Дмитрий Ступка и Полина Логунова Дмитрий Ступка и Полина Логунова
6 лет
6
Моргенштерн и Дилара Моргенштерн и Дилара
5 лет
7
Роман Сасанчин и Иванна Роман Сасанчин и Иванна
2 года
Почему разошлись?
Что с королевой?
Елизавета II пропустила важное событие
Почему все волнуются?
Hot News
Очередной удар по Киеву!
Андрей Бедняков

"Я хочу, чтобы вас тоже пришли спасать, освобождать и "оперировать". Как вы за**али"

Она сказала "Да"
Иракли Макацария женится!
Избранница младше на 17 лет!
Кто невеста?
Опрос
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Нам нужны крепкие люди с нормальной психикой. Поэтому сейчас важно их поддерживать положительным контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Тринчер Певица, блогер
Честное интервью Тринчер
Маленький принц
Как вам новый портрет принца Луи?
Больше фото принца Луи

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять