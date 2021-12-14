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Жена Виктора Павлика о его бывшей – Лоре Созаевой: Боюсь за себя и сына, ведь она знает, где мы живем

Эксклюзив
Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
14 декабря, 17:11
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Не один год длится конфликт между знаменитым украинским певцом Виктором Павликом и его экс-супругой Ларисой Созаевой, в котором также замешана новая жена артиста – Екатерина Репяхова
Екатерина Репяхова переживает о своей безопасности из-за Лоры Созаевой
Екатерина Репяхова переживает о своей безопасности из-за Лоры Созаевой / Фото: instagram.com/repyahovakate, facebook.com/Лора-Созаева

Недавно Виктор Павлик впервые публично высказался по поводу конфликта с экс-женой и ее ссор с Екатериной Репяховой.

По словам Екатерины, Лариса Созаева организовала атаку ботов на рекламодателей, которые сотрудничают с Репяховой в Instagram. Кроме этого, возник конфликт из-за квартиры, которой владеют Лариса и Виктор. А недавно все дошло до личных оскорблений, из-за чего Екатерина подала в суд на Ларису.

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В эксклюзивном комментарии "Сегодня" Екатерина Репяхова рассказала о том, что она беспокоится за безопасность своей семьи. На наш вопрос, по какой причине Лариса Созаева не соглашается мирно уладить отношения с бывшим мужем, Екатерина не смогла ответить прямо, однако отметила, что такие попытки были.

Мне не хочется никак ее оценивать, не хочется говорить ничего лишнего. Для меня все это странно, загадка. Когда все это было по-свежему – я могла понять (имеется в виду смерть общего сына Ларисы и Виктора в августе 2020 года. – Ред.). Я жалела ее, и в жизни никогда не подала бы в суд за оскорбления, которые были год и даже два года назад. Но время идет, и я понимаю, что по-другому человека не остановить, – объясняет свое решение Екатерина.

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик пытались наладить отношения с Ларисой Созаевой
Екатерина Репяхова и Виктор Павлик пытались наладить отношения с Ларисой Созаевой / Фото: instagram.com/repyahovakate, instagram.com/lora.sozaeva

По словам Репяховой, она переживает за собственную безопасность.

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Человек на мировую идти не хочет ни при каких обстоятельствах – я переживаю за себя, за своего ребенка, и я не знаю, что еще этому человеку придет в голову. Я каждый день гуляю с ребенком на улице, она знает, где мы живем… Я не знаю, что у нее в голове, поэтому я максимально везде бью в колокола, чтобы меня слышали. И не так, чтоб потом что-то, не дай бог, произойдет и мне скажут: "А чего вы молчали все это время?" Я уже сейчас кричу и говорю, что не все в порядке. Я беспокоюсь за свое здоровье, своего сына и работу, которой меня пытаются лишить, – откровенно призналась в комментарии "Сегодня" Екатерина.

Мы связались с Ларисой Созаевой, чтобы узнать ее версию происходящего, но она отказалась комментировать нам ситуацию, объяснив, что не дает интервью.

Отметим, что скандал между нынешней и бывшей женщинами Павлика разгорелся после того, как Репяхова обвинила Созаеву в атаке ботов на свой аккаунт в Сети, назвала ее своим врагом, а также обратилась в киберполицию. Тогда же Лариса записала видео, в котором произнесла оскорбительные слова о Кате.

Кратко о браке Павлика и Созаевой

Лариса Созаева и Виктор Павлик прожили в браке 25 лет. У них был общий сын Павел, умерший в 2020 году.

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Ранее Созаева признавалась, что жить с Павликом было тяжело. Чтобы лучше все понять, она порекомендовала посмотреть фильм "Жена", вышедший в 2017 году.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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