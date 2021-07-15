Екатерина Репяхова поделилась милейшим фото сына в его первый месяц: Наша жизнь перевернулась

Ровно месяц назад украинский артист и его супруга стали родителями. Для Екатерины Репяховой малыш был первенцем, в то время как для 55-летнего Виктора Павлика – это уже четвертый ребенок

Сыну Екатерины Репяховой исполнился месяц / Фото: instagram.com/repyahovakate

Супруга Виктора Павлика Екатерина Репяхова, которая ранее показала, как выписывалась из роддома, показала поклонникам фотографии своего сына Михаила. Сегодня мальчику исполнился месяц. Звездная мама опубликовала душевные кадры, на которых они с папой держат малыша за ручку.

В посте в Instagram Екатерина Репяхова поделилась новостями, как изменился их с Виктором Павликом новорожденный сын за месяц. оказалось, что мальчик набрал 1,6 килограмма и вырос на три сантиметра.

Дорогой наш сыночек! Сегодня тебе один месяц. Месяц счастья и любви. Наша жизнь перевернулась. Мы в любви. Ты подарил нам столько новых ощущений и эмоций. Мы для тебя сделаем всё. За 4 недели мы: Выросли на 3 см. Набрали 1600 килограммов. Любим рассматривать лица. Усердно пытаемся держать головку. Улыбаемся. Реагируем на звуки более чутко, чем несколько недель назад. Фокусируем взгляд на игрушке и следим за ней в движении. Кушаем грудное молочко уже не так долго, как раньше. Раньше кушал больше часа, сейчас время сокращается. И с нетерпением ждём новых достижений нашего Мишутки, – написала Екатерина Репяхова.

Сын Виктора Павлика и Екатерины Репяховой / Фото: instagram.com/repyahovakate

Звездные родители решили, что как только их Михаилу исполнится месяц, они отправятся на Закарпатье отдыхать. Сейчас супруги уже прибыли в Шаян.

Скриншот Instagram

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