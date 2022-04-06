Жена Виктора Павлика рассекретила страну, в которую уехала с маленьким сыном – дорога была ужасной

На своей странице в Instagram Екатерина Репяхова рассказала о своей поездке, куда была вынуждена отправиться из-за российского вторжения в Украину

Екатерина Репяхова рассказала о непростой поездке в Израиль / Фото: instagram.com/repyahovakate

Ранее мы публиковали материал о непростом пути жены Виктора Павлика с сыном в безопасные места. Молодая мама вынуждена спасаться от войны, которую россияне развязали на нашей земле. Куда в итоге приехала Катерина с ребенком и мамой, а также другие подробности читайте далее.

По словам Екатерины, это была самая сложная дорога в ее жизни. То, что она пережила в Турции, просто описать сложно. К счастью, сейчас она в безопасности. Почти неделю Екатерина Репяхова с сыном и мамой в Израиле.

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Екатерина Репяхова делает все, чтобы ее малыш был в безопасности / Фото: instagram.com/repyahovakate

В инстаграм-сториз Репяхова сообщила, что они не оформляли статус беженцев. В Израиль они приехали в гости к ее родной сестре на определенные даты. Супруга артиста сразу подчеркнула, что они хотят возвращаться назад, независимо от ситуации. Изначально они планировали увидеться с семьей, но из-за военного вторжения России даты сдвинулись.

Они заехали в страну по визе беженцев. Это, по ее словам, сейчас единственная возможность въехать в Израиль к родственникам первого колена.

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скриншот из инстаграм-сториз Екатерины Репяховой

Также Екатерина выходила в сториз, как и многие, она перешла на украинский язык. По ее словам, она замечает за собой большую тревожность. Девушка постоянно переживает, что Мишу кто-то заберет, украдет. Даже обычные звучи с улицы доводят молодую маму до ужаса. То же можно сказать и о звуках самолета.

скриншот из инстаграм-сториз Екатерины Репяховой

Жена Павлика показала также кадры из Израиля, подчеркнув, что эта страна, как никто другой, знает о войне.

скриншот из инстаграм-сториз Екатерины Репяховой

На новом месте Екатерина также принимает участие в благотворительном мероприятии, призванном помочь деткам с онкологическими заболеваниями.

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скриншот из инстаграм-сториз Екатерины Репяховой

Хочется верить, что на этом непростые испытания для этой семьи закончатся, как и для всех украинцев.

Мы верим в ВСУ и скорую победу!

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