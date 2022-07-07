Екатерину Кухар и ее мужа кинули на деньги. Что произошло?

Супруг примы-балерины пожаловался на недобросовестных организаторов в Латинской Америке. Артисты остались без денег и костюмов

Екатерину Кухар и Александра Стоянова обманули организаторы / Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Вместе со своей труппой Екатерина Кухар и Александр Стоянов сейчас путешествуют по миру с концертами, чтобы собрать средства для Украины. О всех сложностях, с которыми столкнулась пара, Кухар ранее рассказывала в интервью сайту "Сегодня".

Несмотря на поддержку со стороны многих зарубежных коллег, артисты балета столкнулись и с нечестными людьми. В своем Instagram Александр Стоянов рассказал о неприятностях в последней поездке по Латинской Америке.

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Мы очень благодарны Латинской Америке за теплый прием и открытые сердца к нашей боли. Но не обошлось без некоторых нюансов.., – написал танцор.

Скріншот – instagram.com/stoianov_aleksandr

Во время концертного тура труппе пришлось пройти через многое. Как рассказал Стоянов, из-за смены рейсов и задержек в аэропорту случалось, что артистам приходилось сразу же после перелета выходить на сцену.

Выступления украинского балета и вовсе могло оказаться под вопросом из-за того, что авиакомпания потеряла декорации и костюмы. Но самым неприятным оказалось поведение организаторов концертов, которые попросту лишили Кухар и Стоянова обещанных денег.

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Как следствие, покупка билетов за собственные деньги и обещания организатора Латинской Америки: "Я вам когда-то их отдам", – пожаловался Стоянов.

Скриншот – instagram.com/stoianov_aleksandr

Возмущенный танцор пообещал публично раскрыть всю правду о нечестных организаторах, если так будет и дальше. Однако, как отметил Стоянов, сейчас их проблемы кажутся не такими большими, когда они вспоминают об украинских защитниках.

Иногда кажется, что здесь жизнь безоблачная. И фоново отыгрывается то, что ты не можешь "уставать", ведь дома парни спят в земляных окопах и ведут самые сложные бои. И ты не имеешь на это права, но есть же и волнение за целую труппу, которая отдает все, что может, – написал артист балета.

Скриншот – instagram.com/stoianov_aleksandr

Ранее Екатерина Кухар рассказала, как "обойти" сложности во Франции после переезда.