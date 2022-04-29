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Экс-муж Ани Лорак встретился с их дочерью в Турции – где же сама артистка?

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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29 апреля, 12:10
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Бизнесмен Мурат Налчаджиоглу в отличие от певицы активно поддерживает Украину
Мурат Налчаджиоглу из-за войны долго не мог видеться со своей любимой дочерью
Мурат Налчаджиоглу из-за войны долго не мог видеться со своей любимой дочерью / Фото: instagram.com/anilorak, instagram.com/muratnalca

С самого начала войны Ани Лорак выбрала тактику молчания. Ради карьеры в РФ певица замалчивает все зверства, которые совершают российские солдаты на территории ее родины. В то же время, ее бывший муж помогает собирать гуманитарную помощь украинцам и освещать правду о том, что делается в Украине.

Люди спрашивают, почему я сейчас поддерживаю Украину. Потому что я жил в Украине последние 17 лет, это моя страна, – раньше высказывался бизнесмен.

Скриншот Instagram

Из-за войны Мурат вместе со своей невестой, киевской визажисткой Лилией Реус уехал из Украины. Сейчас они находятся в Турции.

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Налчаджиоглу в марте писал, что из-за войны войны не может видеться со своей дочерью, которая находится вместе с мамой. Но он не уточнял, где именно 10-летняя София.

Впрочем, на днях экс-муж Ани Лорак все-таки встретился со своей наследницей – она прилетела к нему в Турцию. Однако, где сейчас находится артистка, можно только догадываться. Не исключение, что тоже где-то за границей.

Мурат встретился с Софией в Турции
Мурат встретился с Софией в Турции / Фото: instagram.com/muratnalca

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В Instastories Мурат выложил несколько нежных фото с дочерью. Также он показал Софию в объятиях родной тети.

София с папой/ с тетей
София с папой/ с тетей / Фото: instagram.com/muratnalca

В довоенное время мы писали о том, как Ани Лорак избаловала 10-летнюю дочь. Читайте в материале, как София превратилась из тихой девочки в скандальную персону.

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Напомним, что в Украине намерены лишить Ани Лорак всех званий и почетных наград . Ранее в Черновцах убрали именную звезду певицы из Аллеи звезд.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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