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Экс-солист Quest Pistols Антон Савлепов и его супруга Ирина Горбачева стали парой года в России

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"
25 ноября, 14:44
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Впервые о романтической связи между артистами заговорили в 2020 году. Уже через год отношений Антон и Ирина тайно поженились
Ирина Горбачева и солист группы "Агонь" Антон Савлепов стали парой года в России.
Ирина Горбачева и солист группы "Агонь" Антон Савлепов стали парой года в России. / Фото: instagram.com/irina_gorbacheva

Фронтмен украинской группы "Агонь" Антон Савлепов со своей женой, актрисой Ириной Горбачевой победили в номинации "Пара года" по версии российского журнала "ОК". Певец на церемонии награждения, проходившей в Москве, не появился.

Кстати, недавно украинская артистка Анна Тринчер объявила о помолвке с блогером Александром Волошином. Девушка также рассказала, как на это отреагировали ее близкие.

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Так что Ирина пришла забрать награду сама. Она рассказала, что ее "муж не смог присутствовать по уважительной причине", об этом пишет "ОК" .

Отметим, что событие проходило в рамках шестой церемонии награждения "Больше звезд".

Во время вручения статуэтки Горбачева рассказала, что в отношениях с Антоном хочет и дальше помогать любимому, лечить его и нести радость.

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Я поняла, что люди в отношениях лечат друг друга. И если союзы органичны, люди это чувствуют. Мне приятно, что вы что-то почувствовали. Я не знаю, как будет дальше. Но хотелось бы друг друга в отношениях любить, помогать друг другу, лечить, нести радость и счастье, – сказала артистка.

По словам Ирины, сейчас люди живут в то время, когда " мужчинам не нужны женщины и наоборот". По мнению звезды, каждый научился самостоятельно решать свои проблемы и не нуждается в помощи партнера.

Сейчас очень интересное время и не совсем понятно, как быть. Теперь мужчина может быть сам по себе спокойно. Ему действительно не нужна женщина. Так же, как и женщине, по сути, не нужен мужчина, – рассказала победительница номинации "Пара года".

Горбачева и Савлепов женились летом 2021 года.
Горбачева и Савлепов женились летом 2021 года. / Фото: instagram.com/irina_gorbacheva

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Кратко о паре

Антон познакомился с Ириной на съемках его клипа несколько лет назад. В прошлом году стало известно об их романе.

А уже летом 2021 года экс-солист Quest Pistols женился на актрисе. Пара не раскрывала подробности торжества, однако фото с важного события они все же публиковали в Сети.

Актриса и певец познакомились на съемках клипа.
Актриса и певец познакомились на съемках клипа. / Фото: instagram.com/irina_gorbacheva

Сама же Ирина признавалась, что они с Антоном не хотели устраивать большой праздник, поэтому на свадьбу позвали только самых близких друзей.

Кстати, это не первый брак для пары. В марте 2015 года Горбачева вышла замуж за актера Григория Калинина, однако через три года они развелись, а Антон с 2016 года был женат на дизайнере Юлии, однако в 2020-м их брак распался.

Напомним, Антон Савлепов – экс-солист группы Quest Pistols, участник группы "Агонь". Занимается йогой, вегетарианец и интересуется эзотерикой.

Ирина Горбачева – российская актриса театра и кино. Родом из Мариуполя. В девять лет переехала в Подмосковье. Известна благодаря проектам: "Чики", "Я худею", "История одного назначения".

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Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"

В СМИ с 2020 года. Писала для Gazeta.ua и Фактов ICTV. Слежу за событиями в мире шоу-бизнеса и культуры. Учусь в ЛНУ им. Франко по специальности журналистика. Живу в Чернигове. Люблю книги, кино, активный отдых и свою работу.

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