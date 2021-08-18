Экс-солист Quest Pistols Антон Савлепов тайно женился на известной российской актрисе

Пара не раскрывала подробности своей свадьбы, хотя уже давно сообщили миру о своих отношениях. Их романтические фото все чаще появлялись в соцсетях

Антон Савлепов и Ирина Горбачева поженились / Фото: instagram.com/gorbachovaolga

Солист группы АГОНЬ связал себя узами брака с актрисой Ириной Горбачевой. Пара официально подтвердила это в YouTube-программе "А поговорить?"

Я, на самом деле, все очень глупо это сделал. Я по телефону сказал: "Слушай, давай, наверное, когда вернемся в Киев, можем пожениться? И Ира такая: "Это что, ты сейчас предложение делаешь?" И я такой: "Это что, я предложение сейчас делаю?" – поделился Антон.

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Ирина Горбачева и Антон Савлепов / Фото: instagram.com/irina_gorbacheva

По словам Антона, уже после разговора он понял, что все должно было произойти немногого иначе.

А потом я понял, что не учел другого человека. То есть, для меня это может быть проще, но, возможно, для другого человека, особенно если это все тонко чувствующая девушка, эмоциональная, ей нужна такая память об этом моменте, это должно быть событие, – объяснил Савлепов.

Ранее Ирина Горбачева опубликовала публикацию в Instagram. На фото и видео она с друзьями и Антоном летают на воздушном шаре в Каппадокии, Турция. Уже тогда фанаты догадались, что Савлепов и Горбачева поженились.

(Чтобы просмотреть все фото и видео, листайте публикацию вправо)

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Ирина призналась, что они с Антоном не хотели устраивать крупное торжество, поэтому на свадьбу позвали лишь самых близких друзей.

Ирина часто приезжает к Антону в Киев. Сама актриса проживает и работает в Москве. Она стала популярна благодаря нескольким проектам, включая сериал "Чики".

Не только Антон и Ирина недавно сыграли свадьбу:

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Смотрите видео о свадебных букетах звезд: