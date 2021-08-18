Звезды
Меню
google news Читайте нас в Google News Изменить язык на: UA logo
⚡ Гибель мэра Кривого Рога ⚽ Шахтер в Лиге чемпионов 📽 Одесский кинофест 🇺🇦 День независимости Украины - 2021

Савлепов женился

Лорак в Одессе

Фильм Поляковой

Женя на связи

Одесский кинофест

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Экс-солист Quest Pistols Антон Савлепов тайно женился на известной российской актрисе

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
18 августа, 16:49
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Пара не раскрывала подробности своей свадьбы, хотя уже давно сообщили миру о своих отношениях. Их романтические фото все чаще появлялись в соцсетях
Антон Савлепов и Ирина Горбачева поженились
Антон Савлепов и Ирина Горбачева поженились / Фото: instagram.com/gorbachovaolga

Солист группы АГОНЬ связал себя узами брака с актрисой Ириной Горбачевой. Пара официально подтвердила это в YouTube-программе "А поговорить?"

Я, на самом деле, все очень глупо это сделал. Я по телефону сказал: "Слушай, давай, наверное, когда вернемся в Киев, можем пожениться? И Ира такая: "Это что, ты сейчас предложение делаешь?" И я такой: "Это что, я предложение сейчас делаю?" – поделился Антон.

Реклама

Ирина Горбачева и Антон Савлепов
Ирина Горбачева и Антон Савлепов / Фото: instagram.com/irina_gorbacheva

По словам Антона, уже после разговора он понял, что все должно было произойти немногого иначе.

А потом я понял, что не учел другого человека. То есть, для меня это может быть проще, но, возможно, для другого человека, особенно если это все тонко чувствующая девушка, эмоциональная, ей нужна такая память об этом моменте, это должно быть событие, – объяснил Савлепов.

Ранее Ирина Горбачева опубликовала публикацию в Instagram. На фото и видео она с друзьями и Антоном летают на воздушном шаре в Каппадокии, Турция. Уже тогда фанаты догадались, что Савлепов и Горбачева поженились.

(Чтобы просмотреть все фото и видео, листайте публикацию вправо)

Реклама

Ирина призналась, что они с Антоном не хотели устраивать крупное торжество, поэтому на свадьбу позвали лишь самых близких друзей.

Ирина часто приезжает к Антону в Киев. Сама актриса проживает и работает в Москве. Она стала популярна благодаря нескольким проектам, включая сериал "Чики".

Не только Антон и Ирина недавно сыграли свадьбу:

Реклама

Смотрите видео о свадебных букетах звезд:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все о звездах
Показать больше
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Одесский кинофестиваль-2021 стартовал
Натали Портман для Vogue China
Концерт ко Дню Независимости
Зиброва не пригласили из-за его характера
Ого!
Цитата дня

Как долго мы ждали встречи с вами. Боже мой, что происходит! Какое счастье вас сегодня видеть и знать, что в зале собрались мои любимые и родные люди. Мои зрители, только мои. Я никому вас не отдам

Ани Лорак певица
Видео с концерта Лорак
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Премьера уже в августе
5 новых сериалов
Интересно
Сольник звезды
Jamala
28 августа/20:00
5 концертов августа
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Наши соцсети

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять