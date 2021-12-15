Экс-солистка Artik & Asti Анна Дзюба сожгла воспоминания о группе – отрывок сольного клипа певицы

Анна делает первые шаги в качестве самостоятельного артиста. Она опубликовала тизер своего сольного клипа, премьера которого скоро состоится

Анна Дзюба опубликовала тизер своего сольного клипа / Фото: instagram.com/astiselfmade, Скриншот из YouTube/ANNA ASTI

Поклонники группы Artik & Asti, которым полюбился голос Дзюбы, в предвкушении ее нового творчества. Пока продюсер и участник дуэта Артем Умрихин готовится представить новую солистку, певица опубликовала тизер своего клипа.

Ну что, друзья, я снова с вами. Хочу предложить вам начать этот путь и пройти его вместе со мной. Совсем скоро состоится премьера. Надеюсь, мои песни по-новому зажгут яркий огонь в ваших сердцах, – обратилась исполнительница к фанатам.

Примечательно, что звезда не стала менять псевдоним, как этого ожидали многие, а просто добавила к нему свое имя – теперь она Anna Asti.

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В отрывке клипа певица символически сжигает бумажный лист с названием и текстом главного хита группы Artik & Asti "Грустный дэнс". Поклонники восприняли это как прощание с прошлой "главой" в ее творчестве. К тому же, на это намекают строки из новой песни:

Чтобы воскреснуть – нужно испепелить, – поет Анна.

А вот название нового трека, как и дату премьеры, артистка пока что не называет.

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Почему распался дуэт Artik & Asti?

Сплетни об этом ходили давно. В Сети неоднократно обсуждали возможные скандальные версии, но все догадки оказались ложными. Участники просто решили отдельно заниматься творчество, как заявил после новости о прекращении дуэта Артем Умрихин.

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