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Экс-солистка Artik & Asti о своем уходе из группы: Если бы могла поступить иначе, я бы обязательно поступила

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
18 декабря, 09:40
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В начале ноября продюсер и участник группы Артем Умрихин заявил, что Анна Дзюба покидает группу по собственному желанию
/ Фото: instagram.com/astiselfmade

Ранее Анна сказала, что выросла профессионально и теперь время двигаться дальше. Певица сменила имидж, объявила о сольном проекте заинтриговала тизером клипа. Артистка не стала менять псевдоним, как этого ожидали многие, а просто добавила к нему свое имя – теперь она Anna Asti.

Спустя время Дзюба вновь решила заговорить о группе. Экс-солистка Artik&Asti еще раз поблагодарила всех поклонников за поддержку и отметила, что не хочет обсуждать свой уход из популярной группы.

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Эта глава моей жизни завершена, и оставлена, с большим уважением, в прошлом. Я очень благодарна Артику и нашей истории Artik&Asti , желаю нам успеха на новом пути, обоим, поэтому не буду "украшать" ее подробностями и деталями ради хайпа или чего-нибудь еще. Если бы я могла поступить иначе, я бы обязательно поступила. Хочу оставить после нас что-то хорошее, а не кучу сплетен и раздоров. Пусть так и будет, – написала Анна в Instagram.

Asti готовится к возвращению на сцену
Asti готовится к возвращению на сцену / Фото: Инстаграм

Напомним, ранее продюсер и участник группы Артем Умрихин признался, что новую участницу уже нашли. В обновленном составе Artik&Asti планируют выпустить песню в начале года.

Почему распался дуэт Artik & Asti?

Сплетни об этом ходили давно. В Сети неоднократно обсуждали возможные скандальные версии, но все догадки оказались ложными. Участники просто решили отдельно заниматься творчество, как заявил после новости о прекращении дуэта Артем Умрихин.

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