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Экс-солистки НЕАНГЕЛОВ помирились после громкого скандала: нужно поддерживать друг друга

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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30 марта, 14:16
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В ноябре прошлого года Вика Смеюха и Слава Каминская публично стали выяснять отношения, рассказывая о закулисной жизни группы НЕАНГЕЛОВ
Слава Каминская рассказала о примирении с Викой Смеюхой
Слава Каминская рассказала о примирении с Викой Смеюхой / Фото: Инстаграм

Война заставила всех переосмыслить свою жизнь. И теперь у всех свои другие ценности. Вика и Слава решили забыть старые обиды, потому что поняли – это сейчас все не важно. Инициатором наладить отношения стала Каминская. Об этом она рассказала в интервью Слава+.

"Я написала ее сестре, ее родителям в первые три дня. Я же не тварь. Мы сейчас общаемся. Я и Вике звонила, но больше я общаюсь с Викиной сестрой. То вообще не проблемы были – проблемы сейчас начались. Нужно поддерживать друг друга", – говорит певица.

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Слава рассказала, что сейчас Вика находится в Польше вместе со своей семьей.

"Вика долго не выезжала из Киева, потом с трудом вывезла из Харькова родителей", – рассказала Каминская.

Напомним, скандал между экс-солистками НЕАНГЕЛОВ начался с того, Вика Смеюха разрезала торт с изображением Славы и выложила видео в Сеть. Каминская раскритиковала поступок Вики. Позже Смеюха дала несколько интервью и рассказала, что 15 лет страдала от буллинга в группе.

Элина Пелешенко
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