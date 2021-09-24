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Экс-супруг Ани Лорак сделал предложение своей возлюбленной (фото)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
24 сентября, 07:59
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Пара вместе больше года. Некоторое время ходили слухи о расставании Мурата и его возлюбленной Лилии, но они их не комментировали
/ Фото: instagram.com/muratnalca

Экс-супруг Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу решил вновь связать себя узами брака. Возлюбленная турецкого бизнесмена Лилия опубликовала фото в Instagram, продемонстрировав помолвочное кольцо.

Девушка была немногословна. Она лишь поставила смайлик в виде сердечка.

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Экс-супруг Ани Лорак сделал предложение своей девушки Лилии
Экс-супруг Ани Лорак сделал предложение своей девушки Лилии / Фото: скриншот

В Сети пару поздравляют с помолвкой. Не забыли в комментариях упомянуть и экс-супругу Мурата.

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Пара сейчас отдыхает в Турции. Мурат и Лилия у себя в InstaStories делятся совместными фото.

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Экс-супруг Ани Лорак со своей возлюбленной в Турции
Экс-супруг Ани Лорак со своей возлюбленной в Турции / Фото: скриншот

Экс-супруг Ани Лорак со своей девушкой Лилией на отдыхе в Турции
Экс-супруг Ани Лорак со своей девушкой Лилией на отдыхе в Турции / Фото: скриншот

Экс-супруг Ани Лорак и его девушка Лилия
Экс-супруг Ани Лорак и его девушка Лилия / Фото: скриншот

О романе пары мало информации. Известно, что они Мурат и Лилия начали встречаться в июне прошлого года. Девушка работает визажистом в столице, у нее есть дочь от предыдущих отношений.

Некоторое время ходили слухи о расставании пары, так как Лилия и Мурат удалили совместные фото, а бизнесмена все чаще замечали в компании экс-супруги.

Почему в Сети говорили, что Ани Лорак вернулась к бывшему супругу:

В этом году Мурат и Ани Лорак появились на одном из светских мероприятий в Москве. Спустя время экс-супруги вместе были на вечеринке Филиппа Киркорова.

Ани Лорак с бывшим мужем Муратом и дочкой Софией
Ани Лорак с бывшим мужем Муратом и дочкой Софией / Фото: Instagram

Затем в Сети заговорили о совместном отдыхе Ани Лорак и Мурата с дочкой Софией в Турции. Поводом для слухов стали фото с одной и той же локации.

Чуть позже Мурат посетил концерт Ани Лорак в одном из загородных комплексов Москвы. Ранее бизнесмена после развода с певицей не замечали на концертах экс-супруги.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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