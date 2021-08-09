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Экс-супруг Ани Лорак впервые за долгое время появился на публике со своей девушкой (фото)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
9 августа, 12:15
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Некоторое время в Сети обсуждали расставание Мурата и Лилии, но это все оказалось слухи. Пара вместе посетила свадьбу друзей
Экс-супруг Ани Лорак вышел в свет своей девушкой Лилией
Экс-супруг Ани Лорак вышел в свет своей девушкой Лилией / Фото: instagram.com/muratnalca

Экс-супруг Ани Лорак бизнесмен Мурат Налчаджиоглу впервые за долгое время опубликовал новое фото со своей девушкой Лилией. Последний раз пара делилась совместными снимками еще зимой, но потом в Сети ходили слухи о расставании Лилии и Мурата. Они их не подтверждали, но и не опровергали.

Пара вместе впервые за долгое время вышла в свет. Мурат и Лилия посетили свадьбу друзей. У себя в InstaStories Мурат поделился фото с возлюбленной.

К слову, слухи о расставании Лилии и Мурата появились после совместных фото и видео бизнесмена с Ани Лорак.

Почему в Сети говорили, что Ани Лорак вернулась к бывшему супругу:

В этом году Мурат и Ани Лорак появились на одном из светских мероприятий в Москве. Спустя время экс-супруги вместе были на вечеринке Филиппа Киркорова.

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Ани Лорак с бывшим мужем Муратом и дочкой Софией
Ани Лорак с бывшим мужем Муратом и дочкой Софией / Фото: Instagram

Затем в Сети заговорили о совместном отдыхе Ани Лорак и Мурата с дочкой Софией в Турции. Поводом для слухов стали фото с одной и той же локации.

Чуть позже Мурат посетил концерт Ани Лорак в одном из загородных комплексов Москвы. Ранее бизнесмена после развода с певицей не замечали на концертах экс-супруги.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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