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Экс-супруг Ани Лорак женится: что известно о его возлюбленной

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды"
24 сентября, 18:06
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Мурат Налчаджиоглу сделал предложение своей девушке Лилии. Пара встречается уже больше года. Их замечали вместе на отдыхе в Одессе. В прошлом году они впервые появились вместе на публике
Что известно о невесте Мурата Налчаджиоглу
Что известно о невесте Мурата Налчаджиоглу / Фото: instagram.com/muratnalca, instagram.com/__l_i_l_i_a___

Несмотря на все слухи о воссоединении с Ани Лорак, Мурат все-таки обрел новое счастье и позвал под венец девушку по имени Лилия. В нашем материале узнайте больше о будущей супруге Мурата Налчаджиоглу.

Известно, что девушке 25 лет. С Муратом они встречаются уже больше года. Пару видели вместе на отдыхе, а в прошлом году Налчаджиоглу впервые представил свою избранницу на одном из мероприятий.

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Мурат Налчаджиоглу его новая девушка Лилия
Мурат Налчаджиоглу его новая девушка Лилия / Фото: vklybe.tv/kiev

В Instagram указано, что девушка работает визажистом. В соцсети Лилия публикует фото из салона красоты.

Лилия, невеста Мурата Налчаджиоглу
Лилия, невеста Мурата Налчаджиоглу / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

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У Лилии также есть маленькая дочь – девочку зовут Александра, и она, как пишут подписчики девушки, как две капли воды похожа на свою мать.

Невеста Мурата Налчаджиоглу, Лилия, с дочерью Александрой
Невеста Мурата Налчаджиоглу, Лилия, с дочерью Александрой / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

В Instagram Лилии постит фото из повседневной жизни, а также кадры из путешествий. Часто – из Турции, откуда родом экс-супруг Ани Лорак.

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Невеста экс-супруга Ани Лорак любит путешествовать
Невеста экс-супруга Ани Лорак любит путешествовать / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

Известно, что Лилия и Мурат расставались на некоторое время, но позже пара вновь начала встречаться. И уже сейчас Лилия получила от возлюбленного заветное кольцо и предложение выйти замуж. Радостной новость девушка поделилась со своими подписчиками в Instagram.

Экс-супруг Ани Лорак сделал предложение своей девушки Лилии
Экс-супруг Ани Лорак сделал предложение своей девушки Лилии / Фото: скриншот

Почему ходили слухи о воссоединении Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу

Догадки о том, что Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу вместе, не подтвердились. Но ранее поклонники думали, что экс-супруги помирились. Вот несколько причин:

Ани Лорак с бывшим супругом
Ани Лорак с бывшим супругом / Фото: instagram.com/anilorak_fan_team/

Кто из звезд хранит подарки бывших – смотрите в сюжете:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды"

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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