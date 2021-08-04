Экс-супруг Ирины Билык после развода с певицей кардинально сменил имидж (фото)

Ирина Билык вышла замуж за Аслана Ахмадова в марте 2015 года. Некоторое время они скрывали свои отношения и заявили о них публично, когда у них родился сын Табриз

Экс-супруг Ирины Билык побрился налысо / Фото: instagram.com/aslanahmadov

Украинская певица Ирина Билык и режиссер азербайджанского происхождения Аслан Ахмадов, который проживает в России, теперь официально не пара. После перемен в личной жизни, уже экс-супруг певицы, решил сменить имидж.

Аслан подстригся "под ноль". У себя в InstaStories режиссер опубликовал новые фото.

Обнулился, – коротко подписал снимок экс-супруг Ирины Билык

Вот так Аслан Ахмадов выглядел до смены имиджа.

Экс-супруг Ирины Билык Аслан Ахмадов / Фото: instagram.com/aslanahmadov

Развод Ирины Билык и Аслана Ахмадова:

Прошлой весной Ирина Билык подала на развод с Асланом Ахмадовым, который является отцом ее второго ребенка. Певица выступила инициатором расставания, потому что режиссер не приезжал к ней и сыну Табризу уже год на тот момент. Жизнь на две страны дала трещину в отношениях.

В то же время Ирина Билык не исключала возможности, что у ее экс-супруга кто-то появился и допускает, что у нее самой вскоре могут возникнуть отношения. В любом случае артистка планирует продолжать дружить со своим бывшим и даже работать. Аслан Ахмадов является постоянным режиссером клипов знаменитости.

Смотрите интервью Ирины Билык для программы"Зірковий шлях" на телеканале "Украина":

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