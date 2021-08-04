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Экс-супруг Ирины Билык после развода с певицей кардинально сменил имидж (фото)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
4 августа, 12:17
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Ирина Билык вышла замуж за Аслана Ахмадова в марте 2015 года. Некоторое время они скрывали свои отношения и заявили о них публично, когда у них родился сын Табриз
Экс-супруг Ирины Билык побрился налысо
Экс-супруг Ирины Билык побрился налысо / Фото: instagram.com/aslanahmadov

Украинская певица Ирина Билык и режиссер азербайджанского происхождения Аслан Ахмадов, который проживает в России, теперь официально не пара. После перемен в личной жизни, уже экс-супруг певицы, решил сменить имидж.

Аслан подстригся "под ноль". У себя в InstaStories режиссер опубликовал новые фото.

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Вот так Аслан Ахмадов выглядел до смены имиджа.

Экс-супруг Ирины Билык Аслан Ахмадов
Экс-супруг Ирины Билык Аслан Ахмадов / Фото: instagram.com/aslanahmadov

Развод Ирины Билык и Аслана Ахмадова:

Прошлой весной Ирина Билык подала на развод с Асланом Ахмадовым, который является отцом ее второго ребенка. Певица выступила инициатором расставания, потому что режиссер не приезжал к ней и сыну Табризу уже год на тот момент. Жизнь на две страны дала трещину в отношениях.

В то же время Ирина Билык не исключала возможности, что у ее экс-супруга кто-то появился и допускает, что у нее самой вскоре могут возникнуть отношения. В любом случае артистка планирует продолжать дружить со своим бывшим и даже работать. Аслан Ахмадов является постоянным режиссером клипов знаменитости.

Смотрите интервью Ирины Билык для программы"Зірковий шлях" на телеканале "Украина":

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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