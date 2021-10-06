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Экс-супруга DZIDZIO обвинила Цибульскую в пиаре на ее разводе: Сделала она все очень хитро

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"
6 октября, 13:42
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После восьми лет супружеской жизни DZIDZIO и певица SLavia решили развестись. По мнению некоторых поклонников, в их расставании не обошлось и без третьей стороны
Slavia ответила Оле Цибульской
Slavia ответила Оле Цибульской / Фото: instagram.com/cybulskaya, instagram.com/slavia_official

Певица Ярослава Хома, известная как Slavia, обвинила певицу Олю Цибульскую в пиаре на ее разводе. Slavia отрицает, что писала ей угрозы в соцсетях и натравила на нее знакомых из-за ревности.

В интервью "КП в Украине" экс-супруга DZIDZIO отметила, что Оля Цибульская и DZIDZIO – не любовники и не поддерживают дружескую связь. Хотя, Цибульской хотелось бы, чтобы все считали обратное, уверена Slavia. При этом, экс-супруга DZIDZIO не назвала имя Цибульской, а лишь описала ее, как "одна артистка".

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Как-то одна артистка сказала в "Светской жизни", не буду называть ее имя, будто я или какие-то мои люди начали ее хейтить. Но она не нашла в себе силы осознать то, что она сделала это сама. Это ее действия вызвали возмущение масс. И сделала она все очень хитро. Обвинила как бы меня, но имя мое не назвала, сказала лишь – догадайтесь. И все подумали на меня, – поделилась Slavia.

По словам Slavia, ей надоело, что ее обвиняют в травле. Девушка удивилась, что люди поверили, будто она способна на такое.

Или – когда она говорит, что они друзья, поддерживают дружеские связи. И нет этого! Ей хотелось, чтобы все думали, будто они любовники, а между ними ничего нет и быть не может. И это ей вылезло боком – люди начали ее хейтить за ее же поведение, – добавила Slavia.

SLAVIA и DZIDZIO
SLAVIA и DZIDZIO / Фото: instagram.com/slavia_official

Оля Цибульская и DZIDZIO нередко на сцене и на экранах выглядят как пара. Они познакомились еще в начале 2000-х. Сама же Оля жалуется, что ее называют разлучницей.

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Мне кажется, что бы я сейчас ни сказала, все равно все скажут, что я шлюха, разлучница. Что я влезла в семью и родила Дзидзьо сына. Поэтому нет, ничего у нас с Дзидзьо не было, сын не от него. Дзидзьо не отец Нестора. Я об этом говорила тысячу раз, – комментировала Цибульская.

DZIDZIO и Оля Цибульская
DZIDZIO и Оля Цибульская / Фото: instagram.com/cybulskaya

Смотрите эксклюзивное интервью SLAVIA для программы "Зірковий шлях":

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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