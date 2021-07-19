Экс-супруга DZIDZIO заявила о давлении со стороны певца: Руки от таких слов опускаются

DZIDZIO разводится с супругой спустя 20 лет отношений. Ярослава Хома рассказала, какие сейчас у нее отношения с певцом

Экс-супруга Дзидзьо рассказала об отношениях с певцом сейчас / Фото: instagram.com/dzidzio, instagram.com/slavia_official

Бракоразводный процесс DZIDZIO – в самом разгаре. Вместе со своей супругой Ярославой (певица SLAVIA) артист прожил 20 лет, восемь из которых – в браке. По словам артистов, они расстались мирно. При этом в новом своем интервью экс-супруга артиста призналась, что все реже общается с DZIDZIO и чувствует психологическое давление со стороны певца.

"Я чувствую определенное давление психологическое. Когда делюсь своими идеями, он начинает рассказывать, как это трудно воплощать. "Зачем оно тебе, не ходи туда, не делай этого…" — говорит мне в таком духе. И это угнетает, обламывает крылья. Руки от таких слов опускаются, зарождаются сомнения. А я хочу делать уверенно то, что люблю", – сказала Ярослава в интервью изданию "Факты".

DZIDZIO и SLAVIA / Фото: instagram.com/dzidzio, instagram.com/slavia_official

Напомним, недавно Ярослава призналась, что ради экс-супруга отказалась от участия в одном из популярных талант-шоу.

"Я в тренировочный лагерь прошла, а потом проваливала выступления сознательно, потому что понимала, что он этого не одобрит", – рассказала экс-супруга певца.

Смотрите эксклюзивное интервью SLAVIA для программы "Зірковий шлях":

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