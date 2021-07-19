Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Лайфхакер Техно

Украинки без фотошопа

Состояние МакSим

Заявление Бритни

Лорак о мужчинах

Победители Канн

Співають всі
СЕГОДНЯ Звездно Украинские

Экс-супруга DZIDZIO заявила о давлении со стороны певца: Руки от таких слов опускаются

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
19 июля, 12:38
Копировать ссылку
DZIDZIO разводится с супругой спустя 20 лет отношений. Ярослава Хома рассказала, какие сейчас у нее отношения с певцом
Экс-супруга Дзидзьо рассказала об отношениях с певцом сейчас
Экс-супруга Дзидзьо рассказала об отношениях с певцом сейчас / Фото: instagram.com/dzidzio, instagram.com/slavia_official

Бракоразводный процесс DZIDZIO – в самом разгаре. Вместе со своей супругой Ярославой (певица SLAVIA) артист прожил 20 лет, восемь из которых – в браке. По словам артистов, они расстались мирно. При этом в новом своем интервью экс-супруга артиста призналась, что все реже общается с DZIDZIO и чувствует психологическое давление со стороны певца.

"Я чувствую определенное давление психологическое. Когда делюсь своими идеями, он начинает рассказывать, как это трудно воплощать. "Зачем оно тебе, не ходи туда, не делай этого…" — говорит мне в таком духе. И это угнетает, обламывает крылья. Руки от таких слов опускаются, зарождаются сомнения. А я хочу делать уверенно то, что люблю", – сказала Ярослава в интервью изданию "Факты".

DZIDZIO и SLAVIA
DZIDZIO и SLAVIA / Фото: instagram.com/dzidzio, instagram.com/slavia_official

Напомним, недавно Ярослава призналась, что ради экс-супруга отказалась от участия в одном из популярных талант-шоу.

"Я в тренировочный лагерь прошла, а потом проваливала выступления сознательно, потому что понимала, что он этого не одобрит", – рассказала экс-супруга певца.

В тренде

Смотрите эксклюзивное интервью SLAVIA для программы "Зірковий шлях":

Ранее DZIDZIO рассказал, как разделит имущество с экс-супругой.

Копировать ссылку
Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все о звездах
Больше новостей
Последние новости
Больше новостей
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Сара Джессика Паркер на съемках сиквела Sex and the City
Все обсуждают
Игорь Кондратюк высмеял Ани Лорак
Посмотреть
Цитата дня

Мы больше не пара... Я долго занимаюсь своей духовной жизнью, работаю со своими эмоциями, учусь любить и принимать любовь, учусь радикальному прощению этого мира, но сегодня я поняла, что предавать себя и своего сына я больше не могу.

Ксения Мишина актриса
Что произошло?
Сольник звезды
MONATIK
31 июля/20:00
5 концертов июля
Что готовит Одесский кинофестиваль-2021
Больше новостей
#FREEBRITNEY
Все, что нужно знать о борьбе Бритни Спирс за свободу
Узнать

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять