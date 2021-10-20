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Экс-супруга Павлика заявила о новом мужчине: Стали ходить в театр и кино, интима не было

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня
20 октября, 13:30
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Экс-супруга украинского певца Виктора Павлика заявила, что в ее жизни появился особенный человек. По словам Лоры Созаевой, незнакомец просто появился на пороге ее дома
Лариса Созаева призналась, что в ее жизни появился новый мужчина
Лариса Созаева призналась, что в ее жизни появился новый мужчина / Фото: instagram.com/viktorpavlik, facebook.com/Лора-Созаева

Год назад Лариса Созаева и ее экс-супруг Виктор Павлик пережили трагедию – умер их сын, 21-летний Павел. До и после смерти сына у пары были не лучшие отношения – Созаева публично ссорилась с новой супругой Павлика, 27-летней Екатериной Репяховой.

Недавно скандал возобновился. Некоторое время назад Виктор обещал Ларисе выплатить деньги за квартиру, купленную в кредит, в которой и проживает Созаева. Женщина рассказала, что ее выгоняют из жилья.

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Похоже, что судьба ей улыбнулась и подарила нового человека и поддержку. В Facebook Созаева написала о том, что в ее жизни появился мужчина, с которым она "общается, ходит в кино и пьет чай на кухне". Также он предлагает ей переехать к нему.

Полгода назад в моей квартире прозвенел звонок. Я открыла дверь и на пороге появился человек в медицинской маске с пакетом в руках. Передал мне его и ушел. Там были суши! Мы стали общаться , ходить на выставки, в театр и кино, пить чай на кухне. Интеллигентный, обходительный, воспитанный человек. У нас никогда не было интимных отношений. Просто дорогой своим отношением для меня человек, которого очень уважаю, – пишет Созаева.

Экс-супруга Виктора Павлика Лора Созаева
Экс-супруга Виктора Павлика Лора Созаева / Фото: facebook.com/Лора-Созаева

По словам Ларисы, в связи со сложившейся ситуацией, мужчина предложил ей переехать к нему.

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Абсолютно мужской поступок! Я знаю, что ты это прочитаешь, и я хочу об этом рассказать! Хочу, чтобы все читающие это знали, что есть люди и поступки. Что такие как ты – существуют! Мужчины с большой буквы! – пишет Лариса.

В комментариях подписчицы Ларисы порадовались за нее и пожелали счастья:

  • Наступает белая полоса!
  • Удачи!
  • Браво! Приятно, что такие мужчины есть!
  • Искренне рада, желаю вам счастья!
Скриншот: Facebook

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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