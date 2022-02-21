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Экс-супруга Позитива назвала истинную причину развода с музыкантом

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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21 февраля, 15:33
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Анна Андрийчук откровенно заговорила об отношениях с бывшим мужем и призналась, почему на самом деле звездная пара подала на развод и сейчас не общается
Анна Андрийчук раскрыла подробности развода с Позитивом
Анна Андрийчук раскрыла подробности развода с Позитивом / Фото: Instagram

Пару Алексея Позитива и Анны Андрийчук считали одной из самых крепких в украинском шоу-бизнесе, поэтому их заявление о разводе шокировало фанатов. Сейчас Позитив одинок и признается, что не чувствует дискомфорта от этого.

Долгое время публика даже не догадывалась, что стало причиной разрыва популярной пары. Приоткрыть подробности личной жизни Анна Андрийчук решила в интервью с Аней Олицкой.

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По словам экс-супруги певца, она поняла, что их жизнь перестала быть идеальной после сеансов с психологом. Тогда Анна пыталась разобраться в своей жизни и стала осознавать, что они с Алексеем стали слишком разные.

Некоторое время пара пыталась спасти отношения и стала жить отдельно, инициатором такого поступка была Анна.

Мы переросли друг друга и это самое главное, что случилось в наших отношениях, почему мы расстались. Мне нравились одни вещи уже, а Леше – другие, я хотела лететь отдыхать в одну сторону, он – в другую. Мы настолько уже стали разными людьми, и это нормально. Я не вижу в этом никакой трагедии и драмы, – рассказала Андрийчук.

Как рассказала Анна, первый год пара всеми силами старалась предотвратить развод. Тогда экс-супруга певца была уверена, что это лишь временные трудности в их отношениях.

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Первый год мы пытались все это склеить, разговаривать, но у Леши тогда было много концертов и ему было не до этого, грубо говоря, – говорит Анна.

Несмотря на то, что пара была вместе 13 лет, после развода они не общаются. Андрийчук рассказала, что общается с экс-супругом только когда видится в компании а недавно он поздравил ее с днем рождения.

Ранее Позитив назвал причину распада группы "Время и Стекло".

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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