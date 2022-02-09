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Экс-участник Время и Стекло Позитив экономит на себе, но дарит Потапу презенты за 1000 долларов

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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9 февраля, 14:22
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Популярный певец рассказал о своем гардеробе и тратах
Позитив признался, что на подарки для Потапа готов тратить больше, чем на себя
Позитив признался, что на подарки для Потапа готов тратить больше, чем на себя / Фото: YouTube

Алексей Завгородний он же Позитив признается, в повседневной жизни он старается одеваться как можно проще.

Наверное, из-за моментов из прошлого. Когда мы уже стали артистами, но еще ездили в метро, нужно было все контролировать. За внешний вид можно было и отхватить

/ Фото: instagram.com/positiff

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Позитив всегда очень тщательно подбирает образы. Отталкивается не только от настроения:

Если я подхожу к шкафу и понимаю, что мне понравились синие носки, то под них буду подбирать весь look. Даже трусы! Обязательно. Их вроде никто не видит, но сам-то знаю. Вот сделают комплимент, что хорошо выгляжу, а я уверенно отвечу: "А ты видел цвет трусов?", – цитирует певца сайт "Нового канала"

Гардероб у Позитива немаленький. Несмотря на это, на вещи он тратит не так много денег. Как отмечает певец, 50% вещей он покупает сам, а 50% достается после съемок и выступлений. Например, на съемках одного из шоу появился в кроссовках Balenciaga, купленных для концерта "Время и Стекло".

Тогда нам и всему балету заказали одинаковую обувь, на которую потратили половину бюджета всего мероприятия. Купил бы сам такие кроссовки? Наверное, нет… Слишком дорого. Я могу себе это позволить, но не хочу тратить 600 или 800 долларов на обувь.

Позитив рассказал, что на подарки для Потапа готов потратить больше, чем на себя.

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Потап и Позитив
Потап и Позитив / Фото: instagram.com/realpotap

Последние два или три дня рождения дарил вещи, которые стоят тысячу долларов и больше.

Ранее Позитив назвал причину распада группы "Время и Стекло".

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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