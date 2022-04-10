Экс-жена Дмитрия Ступки больше не холостячка? Полине Логуновой сделали предложение в США

Стилист-парикмахер, нутрициолог и ведущая Полина Логунова заинтриговала новым фото в Сети, на котором показала, как ей сделали предложение

Полине Логуновой сделали предложение в США / Фото: instagram.com/polinalogunova

Пару дней назад Полина Логунова сообщила, что их брак с Дмитрием Ступкой распался. Однако им удалось сохранить дружескую атмосферу и остаться любящими родителями.

В тот же день Полина Логунова заинтриговала фолловеров, опубликовав фотографию, на которой хвастается роскошным кольцом. Однако она объяснила, что это не от Димы Ступки.

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Скриншот Instagram

Сейчас же ведущая опубликовала кадр с самолетом в небе и надписью: "Полина, ты выйдешь за меня замуж?" . Судя по геолокации, Полине сделали предложение в Лос-Анджелесе, где она долгое время живет вместе с дочерью Богданой.

В посте под таким интригующим снимком Логунова написала: "Да". Подробности экс-супруга Ступки пока не раскрывает.

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Напомним, Логунова и Ступка состояли в браке с 2016 года. В 2017-м у пары родилась дочь Богдана. Осенью прошлого года семья переехала в США.

После начала войны России против Украины Ступка приехал в Польшу, где помогает украинским беженцам. А Логунова с дочерью остались в Штатах.