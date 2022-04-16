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Экс-жена Дмитрия Ступки о знакомстве с женихом-американцем: "Отхватила подходящего мужчину"

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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16 апреля, 13:13
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Стилист-парикмахер, нутрициолог и ведущая Полина Логунова нашла свое новое счастье в США
Полина Логунова рассказала о своем бойфренде
Полина Логунова рассказала о своем бойфренде / Фото: instagram.com/polinalogunova

На днях бывшая жена Дмитрия Ступки сообщила, что готовится второй раз выйти замуж . Кроме того, Полина Логунова показала поклонникам совместное фото со своим избранником из Штатов.

Скриншот Instagram

В настоящее время ведущая решила поделиться историей знакомства со своей второй половинкой.

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Познакомились случайно. Когда никто не планировал и не искал кого-нибудь. Когда это не нужно было, в пазл сложились такие мелочи, которые не налазят на голову, – интригующе написала Полина в Instastories .

Скриншот Instagram

Экс-жена Ступки призналась, что однажды в "тяжелом настроении" она загадала встретить не богатого/красивого и т.д., а такого мужчину, который бы соответствувал именно ее потребностям.

Я сказала четко фразу "подходящего мне мужчину". Каким он будет, решает Бог и видит, что я заслужила. Благодарю Бога, ведь он не только красив внешне, его сердце еще красивее, – поделилась Логунова.

Скриншот Instagram

Фолловеры также поинтересовались у Полины, познакомилась ли она с новым любимым тогда, когда ее экс-муж Дмитрий был еще с ней вместе в Штатах.

Ваши подростковые попытки выяснить, чье же все же белье грязнее, увенчаются провалом. Видимо, вы не знали/забыли, кому задаете этот вопрос. Равнодушие к деталям личной жизни людей присуще интеллигенции, которую, как мы знаем, можно начинать вписывать в Красную книгу, – неоднозначно ответила стилистка.

Еще Полина поговорила с поклонниками о том, чем отличаются американские мужчины от украинских. По ее словам, разница в менталитетах чувствуется всегда.

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Скриншот Instagram

Напомним, в начале апреля Полина Логунова сообщила , что они с Дмитрием Ступкой больше не вместе.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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