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Экс-жена DZIDZIO – об их браке и отношениях во время войны: Была безумная любовь

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
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4 июня, 15:55
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Украинская певица SLAVIA и певец Михаил Хома (DZIDZIO) прожили вместе 20 лет. Сейчас артисты продолжают общаться и остаются друг другу близкими людьми
SLAVIA рассказала об отношениях с DZIDZIO во время войны
SLAVIA рассказала об отношениях с DZIDZIO во время войны / Фото: instagram.com/dzidzio, instagram.com/slavia_official, Коллаж: Сегодня

В интервью программе канала "Украина" "Зірковому шляху" SLAVIA (Ярослава Притула) призналась, что сейчас они с DZIDZIO (Михаил Хома) поддерживают друг друга.

Да, он мне родной человек, конечно мы общаемся. Конечно, он мне помогает. У Михаила это не отберешь – что касается какой-то поддержки, помощи, когда сложная ситуация – как друг – он прекрасный, всегда поможет. Но как муж – это другой вопрос. Семье надо уделять время. Он рожден для другого, у него другая миссия в этой жизни.

Ярослава призналась, что экс-супруг поддерживает ее и финансово. К слову, пара объявила о своем разводе ровно год назад. По словам певицы, сейчас они с DZIDZIO официально в разводе.

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Несмотря на публичные пререкания, сейчас певица отзывается об экс-супруге с теплотой и улыбкой. SLAVIA призналась, что не хочет много говорить про Михаила, чтобы не расстраивать его и не сказать лишнего.

Каждый найдет свое. Я очень хочу, чтобы Михаил был счастлив. У нас была безумная любовь, мы возносили друг друга до небес. Дай Бог каждому прожить такие прекрасные чувства, у нас все было, – говорит певица.

SLAVIA верит, что они с экс-мужем были даны друг другу не просто так, а чтобы вместе пройти длинный путь и достичь чего-то.

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Что известно о браке DZIDZIO и SLAVIA

Михаил и Ярослав познакомились еще когда были студентами. Они вместе начинали музыкальную карьеру – пели в группе "Друзья". Но, по словам Ярославы, все изменилось после появления нового проекта – DZIDZIO.

Как признавалась SLAVIA, Михаил не хотел, чтобы в их семье было две звезды и не поддерживал ее желание быть артисткой. Также SLAVIA обвиняла DZIDZIO в нежелании иметь детей и намекала на его измены.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик.

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