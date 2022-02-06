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Экс-жена Константина Меладзе об измене с Верой Брежневой: "Они отняли у меня 10 лет"

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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6 февраля, 09:40
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Почти 20 лет назад знаменитый продюсер расстался со своей женой Яной Сумм из-за тайного романа с солисткой "ВИА Гры". Как вспоминает тот период сама Сумм – читайте ниже
Яна Сумм вспомнила развод с Константином Меладзе из-за Веры Брежневой
Яна Сумм вспомнила развод с Константином Меладзе из-за Веры Брежневой / Фото: Instagram

Константин Меладзе долгое время состоял в браке с Яной Сумм, которая участвовала в конкурсе "Мисс Украина-1992". За это время у супругов появилось трое детей – дочери Алиса, Лия и сын Валерий, у которого диагностировали аутизм в возрасте трех лет.

Казалось бы, пара проживает счастливую семейную жизнь и так будет вечно, однако в жизни Меладзе появилась новая пассия, с которой он тайно крутил роман.

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Константин Меладзе с Яной Сумм и детьми.
Константин Меладзе с Яной Сумм и детьми. / Фото: Instagram

В 2010 году все активно обсуждали личную жизнь Константина и Валерия Меладзе. Известно, что братья почти одновременно расставались со своими женами! Причина разрыва у обоих была одинаковой — интрижки с участницами группы "ВИА Гра", которую продюсер создал в 2000-м.

Если об отношениях певца с Альбиной Джанабаевой давно ходили слухи, то роман продюсера с Верой Брежневой был большим секретом. И даже Яна Сумм долго не догадывалась, что у мужа появилась любовница. Она была уверена, что Константин ей верен. Только через несколько лет стали возникать сомнения.

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Пока Сумм ухаживала за сыном, у которого обнаружили болезнь, Меладзе активно ездил на гастроли с группой, в составе которой выступала и Брежнева. Тогда, по словам Яны, она поняла, что у артистки и ее мужа роман.

Меладзе и Сумм прожили в браке 19 лет.
Меладзе и Сумм прожили в браке 19 лет. / Фото: Instagram

Она даже лично спрашивала Веру о романе, но та заверила ее, что ничего, кроме деловых отношений, между ними нет.

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Более того, в середине 2000-х Вера пыталась устроить личную жизнь – она вышла замуж за бизнесмена Михаила Кипермана и родила ему дочь. Впрочем, брак распался через несколько лет, по слухам, из-за Меладзе.

Несчастный любовный треугольник решила разрушить именно Брежнева. Однажды певица пришла в дом к Константину, и Яна сразу все поняла.

Вера Брежнева сама рассказала о романе с продюсером.
Вера Брежнева сама рассказала о романе с продюсером. / Фото: Instagram

Эта женщина пришла ко мне в дом. Зачем? Сказала, что желает помочь. А я думаю, она пришла, чтобы выйти из подполья. У меня был один вопрос: "В имя чего понадобилось столько поломанных судеб? Я же звонила тебе. Считай, сколько лет жизни вы у меня отобрали. Почти 10 лет!". В ответ широко раскрыты глаза: "Просто тогда я считала, что так будет лучше". Я поняла, что больше у меня нет времени, ни одного лишнего дня на всю эту "духовность" под названием "ВИА Гра", – вспоминала Яна, сообщает 7Days.

После этого Сумм забрала детей и подала на развод. Решение жены стало для Меладзе полной неожиданностью.

Он думал, что от таких мужчин, как он, женщины сами не уходят. И развода он не хотел. Но я попросила отдельного проживания. Сказала, что он должен собрать вещи. К детям может приходить столько, сколько считает нужным. Если он не уходит, уйду с детьми я. Благодарна ему за то, что отпустил меня из этого эмоционального ада, – признается Сумм.

По словам Яны, после развода она стала сильнее и поняла, что наконец-то приходит в себя. Вскоре она во второй раз вышла замуж. И вот уже пять лет Сумм замужем за украинским бизнесменом. Также она занялась проектами, направленными на развитие и социализацию детей с аутизмом. В то же время Меладзе создал семью с Брежневой, которая не смогла наладить контакт с детьми продюсера, как бы она ни пыталась.

Раньше мы писали о детях Валерия Меладзе. Читайте в материале, как живут наследники певца

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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