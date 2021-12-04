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Экс-жена Павлика показала переписку, в которой певец обещал ей квартиру: "Ты не мужчина!"

Инна Петрова Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"
4 декабря, 20:04
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Виктор Павлик обещал подарить квартиру Ларисе Созаевой, а теперь вместе с молодой женой хочет выгнать бывшую из дома
Бывшая жена Виктора Павлика заявила, что певец выгоняет ее из квартиры
Бывшая жена Виктора Павлика заявила, что певец выгоняет ее из квартиры / Фото: Facebook, instagram.com/viktorpavlik

Недавно Виктор Павлик признался, что мечтает о мире и спокойствии, что он устал от вражды своих бывшей и нынешней жен. Ранее в октябре Лариса Созаева заявила, что певец хочет отнять у нее квартиру, хотя прежде обещал, что подарит ее.

В Facebook бывшая супруга Павлика опубликовала соответствующую переписку с бывшим мужем. В диалоге Лора поинтересовалась у артиста выплатит ли он кредит за квартиру и оставит ли жилплощадь ей.

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Не переживай, это твоя квартира. Даже не обсуждается.... Перепишу ее на тебя, конечно, – говорится в сообщении.

Лора Созаева опубликовала переписку с Виктором Павликом / Скриншот: Facebook Лоры Созаевой

В описании к посту Созаева отметила, что этот диалог между ней и бывшим супругом произошел в мае 2021 года. Она также назвала поступок Виктора Павлика "аморальным" и "несправедливым".

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Ты обещал, а теперь в интервью пачкаешь меня? Ты не мужчина! – добавила Лариса Созаева.

Жена Виктора Павлика – Екатерина Репяхова – в ответ на заявление Созаевой в октябре заявила, что они с мужем выплачивают кредит на ту самую квартиру, оплачивают коммунальные услуги, а также дают Ларисе деньги на продукты.

Подробнее о скандалах между женами Виктора Павлика смотрите в сюжете:

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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