Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔔 Угроза войны с Россией ⚽ Рома - Заря: онлайн 🇺🇦 Ультиматум Майдана 🔱 "Вагнергейт" - кто оказался "кротом"?

Бьюти-выбор звезд

Юная Лорак

BBC vs Royals

Зов ада

Шоу "Маска". Сезон 2

Грэмми-2022
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Экс-жена Павлика попросила Репяхову оставить ее в покое: Ты хладнокровная тварь

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"
25 ноября, 14:55
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Екатерина Репяхова и Лариса Созаева продолжают публично выяснять отношения. На этот раз поводом ссоры стала страничка нынешней жены Виктора Павлика
Лариса Созаева и Екатерина Репяхова
Лариса Созаева и Екатерина Репяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate, Facebook-страница Ларисы Созаевой

Екатерина Репяхова заявила, что ее блог в Instagram пытаются уничтожить, а с ней отказываются работать рекламодатели из-за атаки ботов. Жена Виктора Павлика намекнула на Ларису Созаеву. Бывшая жена певца не стала молчать.

У себя в Instagram она заявила, что не имеет отношения к проблемам Екатерины с рекламодателями.

Реклама

Нет сил. Меня преследует Катя Репяхова. Ей не дает покоя мой блог, она считает возможным меня обвинять в накрутке ее ботов и спаде ее рекламной деятельности. Господи, кому это нужно? Катя, я живу своей жизнью, ты мне неинтересна как и твой блог с пустышками и нижним бельем. Оставь меня в покое, – написала Лариса Созаева.

Также бывшая жена записала обращение к Екатерине Репяховой. Она попросила ее ни в чем не обвинять.

Ты шесть лет назад увела моего мужа. Он не хотел уходить. Он же тебе это говорил? Но ты настояла. Дело не в этом. Это правильно, что он с тобой. Я очень рада, что он наконец-то нашел человека, достойного себе. Ты очень много говоришь неправды обо мне. Ты меня очень сильно ревнуешь. Ты даже не разрешаешь своему теперь мужу разговаривать, переписываться, видеться со мной. У тебя истерика, когда произносится мое имя. Ты очень наглая тварь. Ты хладнокровная тварь, – сказала Лариса Созаева.

Бывшая жена певца напомнила, что Екатерина готовилась к своей свадьбе, когда сын артиста Павел умирал.

Реклама

Тебя это особо не печалило. А сейчас почему-то ты решила что я наняла ботов, вскрыла твою страницу. Зачем мне это делать? Мне нет до тебя никакого дела. У меня есть своя личная жизнь. Я прошу тебя оставь меня в покое. Ты мне не нужна, – сказала Лариса Созаева

Екатерина слова о свадьбе у себя в блоге успела опровергнуть.

Скриншот: Instagram

Узнайте другие новости:

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Злата @zlata.ognevich | 388K
Злата @zlata.ognevich | 388K
1/2
Премьера недели
Post Malone and The Weeknd - One Right Now
Клип снимала украинка
Weeknd для Billboard
"Blinding Lights" — самый популярный хит в истории чарта
Сольник звезды
Олег Винник
25 ноября / 19:00
Главные концерты ноября
Цитата дня

Всегда было легко ненавидеть и разрушать. Строить и лелеять гораздо сложнее.

Елизавета ІІ царствующая королева Великобритании
Цитаты Ее Величества
Be like Carrie Bradshow
Хочешь арендовать знаменитую квартиру героини
Сколько стоит жилье в стиле Керри
Опрос
Свадьба года
Пэрис Хилтон & Картер Реум
Детали звездной свадьбы
Звезда 2000-х
Куда пропала певица Лама
Смотреть интервью
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять