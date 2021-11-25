Экс-жена Павлика попросила Репяхову оставить ее в покое: Ты хладнокровная тварь

Екатерина Репяхова и Лариса Созаева продолжают публично выяснять отношения. На этот раз поводом ссоры стала страничка нынешней жены Виктора Павлика

Лариса Созаева и Екатерина Репяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate, Facebook-страница Ларисы Созаевой

Екатерина Репяхова заявила, что ее блог в Instagram пытаются уничтожить, а с ней отказываются работать рекламодатели из-за атаки ботов. Жена Виктора Павлика намекнула на Ларису Созаеву. Бывшая жена певца не стала молчать.

У себя в Instagram она заявила, что не имеет отношения к проблемам Екатерины с рекламодателями.

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Нет сил. Меня преследует Катя Репяхова. Ей не дает покоя мой блог, она считает возможным меня обвинять в накрутке ее ботов и спаде ее рекламной деятельности. Господи, кому это нужно? Катя, я живу своей жизнью, ты мне неинтересна как и твой блог с пустышками и нижним бельем. Оставь меня в покое, – написала Лариса Созаева.

Также бывшая жена записала обращение к Екатерине Репяховой. Она попросила ее ни в чем не обвинять.

Ты шесть лет назад увела моего мужа. Он не хотел уходить. Он же тебе это говорил? Но ты настояла. Дело не в этом. Это правильно, что он с тобой. Я очень рада, что он наконец-то нашел человека, достойного себе. Ты очень много говоришь неправды обо мне. Ты меня очень сильно ревнуешь. Ты даже не разрешаешь своему теперь мужу разговаривать, переписываться, видеться со мной. У тебя истерика, когда произносится мое имя. Ты очень наглая тварь. Ты хладнокровная тварь, – сказала Лариса Созаева.

Бывшая жена певца напомнила, что Екатерина готовилась к своей свадьбе, когда сын артиста Павел умирал.

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Тебя это особо не печалило. А сейчас почему-то ты решила что я наняла ботов, вскрыла твою страницу. Зачем мне это делать? Мне нет до тебя никакого дела. У меня есть своя личная жизнь. Я прошу тебя оставь меня в покое. Ты мне не нужна, – сказала Лариса Созаева

Екатерина слова о свадьбе у себя в блоге успела опровергнуть.

Скриншот: Instagram

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